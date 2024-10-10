人民网北京10月10日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，日前，农业农村部召开常务会，研究部署推进帮扶产业高质量发展和智慧农业发展等工作。会议强调，要重点围绕“扶志”与“扶智”发力，把巩固拓展脱贫攻坚成果的工作重心更多放在增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力上。

会议指出，要把各项工作抓细抓实，切实推动帮扶产业健康发展，长久守牢不发生规模性返贫致贫底线。要做细分类指导，指导脱贫地区以县域为单元，一类产业一个方案提出巩固、升级、盘活、调整的推进路径和具体举措，按照市场规律推动产业发展，鼓励发展电商直播、休闲康养、乡村旅游等新产业新业态。要做实工作抓手，着力解决好良种培育、产品销售、仓储保鲜等产业发展共性问题，指导各地切实用好中央财政衔接资金。要健全工作机制，抓好各项重点任务统筹协调，强化调度督促，确保落实到位。

会议强调，要重点围绕“扶志”与“扶智”发力，把巩固拓展脱贫攻坚成果的工作重心更多放在增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力上。要突出“缺什么补什么”，指导开展更有针对性的技能培训，提高脱贫群众发展产业和务工就业能力，鼓励各地探索建立“以奖代补”、“以效定补”等机制，宣传一批依靠双手勤劳致富的脱贫致富典型，充分发挥激励引导作用。

会议强调，智慧农业是现代农业发展的重要方向，是建设农业强国的重要抓手之一，要把智慧农业摆上突出位置，从战略、政策、实践三个层面系统谋划推进。战略层面要强化顶层设计，深入研究谋划有关战略规划，集中各方面资源力量加快补上智慧农业突出短板。政策层面要加大对高端智能农机装备的支持力度，大力支持传感器、芯片、算法、模型等攻关，围绕智能监测、精准作业、农业机器人等关键环节重点领域，深入谋划一批重大项目、重大工程，推动相关技术装备不断突破并加快落地。实践层面要推出更多智能化解决方案，努力提升智慧农业应用水平。

据了解，会议审议并原则通过《农业农村部关于落实“四个一批”要求扎实推进帮扶产业高质量发展的指导意见（送审稿）》、《农业农村部关于增强内生动力提升发展能力促进脱贫群众增收致富和脱贫地区高质量发展的意见（送审稿）》、《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见（送审稿）》以及《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）（送审稿）》。会议还研究了其他事项。

(责编：申佳平、高雷)

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