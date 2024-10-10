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工信部：5G-A融合AI等创新技术首次规模应用于节假日保障

2024年10月10日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，今年国庆期间，工业和信息化部首次将5G-A融合AI、智能天线调整等创新技术规模应用于节假日保障，网络总流量、总话务量和用户感知提升显著。

据了解，国庆期间，工业和信息化部全力营造良好通信网络环境，保障人民群众平安祥和过节，实现“零重大网络故障、零重大网络运行安全事件、零重要用户投诉”服务保障目标。

在强化隐患排查方面，工业和信息化部在高铁高速沿线、大型商场、旅游景区等重点场所，全面细致开展机房、线路等巡查巡检，发现安全隐患立行立改，确保问题隐患清零。对国庆重要通信保障站址进行专项隐患排查及整治，全面完成188.3万个站址隐患排查，发现3.3万处隐患问题并完成整治。科学分析双节期间网络负荷趋势，对8460余个交通枢纽、旅游景区和商业中心等重点保障区域，按照“一地一案”制定专项通信保障方案和应急预案，为民航、铁路、银行等重要客户提供“一户一册”专项通信保障。

在强化网络调优方面，工业和信息化部针对假期人员密集、流动性大等特点，在重点场所提前开展网络负荷评估和软硬件优化扩容，动态调整网络资源配置，开展分钟级网络运行监控，及时发现并解决突发问题，有效满足人民群众高清视频直播、高清语音通话等业务需求。首次将5G-A融合AI、智能天线调整等创新技术规模应用于节假日保障，网络总流量、总话务量和用户感知提升显著。国庆期间，省际漫游用户日均2.66亿，同比增长5.6%；国际及港澳台地区漫入用户日均696万，同比增长20.7%；5G/4G流量日均978PB，同比增长13.0%。

工业和信息化部同时介绍，国庆假期，全行业严格执行领导带班和7×24小时值班值守，累计出动保障人员33.5万人次、保障车辆8.6万辆次，确保全国通信网络整体运行平稳，交通枢纽和旅游景区等重点区域业务感知良好。

(责编：申佳平、高雷)
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