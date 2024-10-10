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金开新能那曲甘丹康桑100MW光伏项目顺利完工

2024年10月10日14:26 | 来源：人民网
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近日，金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”）那曲甘丹康桑100MW光伏项目顺利完工，项目模式为牧光互补，投运后可实现板上发电、板下放牧，为当地居民提供绿色增收新渠道的同时，有效解决了高原地区电网调峰难题。

那曲甘丹康桑100MW光伏项目位于西藏那曲市色尼区南侧那曲镇哈热村甘丹康桑新能源产业园内，平均海拔4500米以上。项目包含100MW光伏电站和20%“4小时构网型”储能设施，项目依托国家能源多模式工业储能技术研发中心，重点培育新质生产力优质增量，通过大规模应用构网型储能技术，有效发挥了高寒、高海拔地区电力调峰保供作用。

金开新能那曲甘丹康桑100MW光伏项目现场。（受访者供图）

金开新能那曲甘丹康桑100MW光伏项目现场。（受访者供图）

金开新能相关负责人介绍，自2024年7月25日开工以来，500多名参建人员奋战在高原一线，倒排工期、挂图作战，克服了高原反应、雨季气候等诸多不利因素，在两个月时间里抢工期、保质量，最终完成建设任务。项目投运后预计每年可发电2亿度，对推动区域经济社会发展方式绿色转型具有良好的示范效应。

(责编：董童、李源)
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