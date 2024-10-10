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7天超20亿人次出行 国庆假期绿色出行成新风尚

人民网记者 王连香
2024年10月10日14:38 | 来源：人民网
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长假出游、回家探亲、周边度假、跨城看演出……在多重因素的推动下，这个国庆假期，平均每天有两亿多人次出行。

交通运输部公布数据显示，今年国庆假期，全社会跨区域人员流动量20.03亿人次，日均28618.7万人次，比2023年同期日均增长3.9%。

在20.03亿人次的交通出行人数中，公路人员流动量最大。数据显示，今年国庆假期，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量累计158541万人次，其中新能源汽车流量持续高速增长。

近年来，随着交通基础设施日益完善，高速公路连片成网，加油站、充电桩等数量增多。绿色低碳的出行方式成为越来越多人的选择，为假期交通增添亮色，也为绿色发展添薪蓄力。

记者关注到，随着新能源汽车市场占有率持续增长，假期期间新能源汽车充电需求集中释放。据国家电网智慧车联网平台数据预测，国庆期间，高速公路日均充电次数预计将超33.6万次，比去年同期增超40%。

面对新能源车车流量持续增长，交通运输部门不断加密公路沿线充电设施配备，强化充电保障能力。截至8月底，全国高速公路服务区（含停车区）已累计建成充电桩2.88万个。

除了自驾出行外，数据显示，公路、铁路、水路、民航的客运量分别为26075万人次、13125.1万人次、980.1万人次、1609.6万人次，占交通出行人数的二成左右。

国庆假期，庞大的跨区域人员流动量，彰显流动中国活力十足，更彰显了经济社会发展带给人们更为便捷舒适的生活。

(责编：王连香、高雷)
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