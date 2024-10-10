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全国秋粮收获进入高峰期 现代化农机助力稳产增效

人民网记者 李栋
2024年10月10日14:39 | 来源：人民网
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近期，全国秋粮收获进入高峰期，更多现代化农业机械投入到秋收一线，助力农民抢农时、赶进度，确保粮食颗粒归仓。

寒露时节，河南省安阳市内黄县的28万亩麦套花生迎来了成熟收获期。种植户们趁着晴好天气，利用现代化农业机械，在高标准农田里上演了一场丰收好戏。

在内黄县六村镇的花生种植基地，今年种植了160多亩花生的农户刘江涛指挥着收割机来回穿梭。“在农机的助力下，两三天内就能完成全部收获工作。”讲起农机的高效，刘江涛滔滔不绝，“与过去相比，机械化收割省时又省力。以前靠人工，现在靠‘铁牛’，劳动强度小了，效率却大幅提高，种地变得轻松多了。”

内黄县农业农村局特聘技术员李金海介绍，秋收以来，技术人员深入一线，科学指导农户抢抓农时，现场协调大型机械，帮助农户提高收割精度，降低收获成本，确保大家的秋作物颗粒归仓。

这种改变是我国农机化装备稳扎稳打、持续提升的一个缩影。近年来，我国农机装备水平不断提升，农业生产效率显著提高。2023年，我国农业机械总动力超过10.78亿千瓦，农机装备总量接近2亿台（套），全国农作物耕种收综合机械化率已超过73%，装有北斗定位作业终端的农机装备达180万台（套）。

农机事业取得长足进展的背后，是一系列扶持政策的支持。2022年，农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》，促进农业机械化转型升级，加快全产业链农机装备研发与推广。2023年，农业农村部、国家发展改革委等部门联合发布《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》，提出2025年和2030年设施种植机械化、畜牧养殖机械化以及水产养殖机械化率目标预期，并加大金融支持力度，推动智慧农机发展。

我国幅员辽阔，耕地情况因地而异。这需要既有适合平原耕作的大型农机，又要有适合丘陵山区的小型化设备。2024年中央一号文件提出，大力实施农机装备补短板行动。补短板、强弱项，丘陵山区机械化发展是一道“必答题”。

近年来，我国启动了丘陵山区农机补短板行动，组织了一批优势科研单位和农机龙头企业协同攻关，共同研发适宜丘陵坡地的轻简型农机装备，并逐步开始在丘陵山区推广应用，引领并推动了丘陵山区农机化发展的进程。

 “当前，农机适地化和改地适机好比一对‘孪生兄弟’，既相互依赖又相互制衡。”中国农业大学工学院教授、农业农村部土壤—机器—植物系统技术重点实验室主任杨丽认为，既要在适宜区域开展土地宜机化改造，使机具“能下地、可作业、有效率”，同时也要加快机具的研发步伐，为丘陵坡地农业生产提供强有力的技术装备支撑，以农业机械化的“加速度”推动农业农村现代化。

(责编：王震、高雷)
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