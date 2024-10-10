人民网北京10月10日电 （记者罗知之）中国工商银行今日发布公告称，若购房者房贷为浮动利率定价、当前利率高于LPR-30BP，房贷利率将调整为LPR-30BP（北京、上海、深圳等地区二套房贷款除外）。

公告指出，对于当前为固定/基准利率定价的贷款，购房者需要先主动申请转成浮动利率，然后再进行存量利率调整。10月25日实施利率批量调整将统一调整至LPR-30BP。符合条件的首套、二套及以上存量商业性个人住房贷款都可以进行批量调整。若购房者房贷利率等于或低于LPR-30BP，不在此次调整范围内。

近期，多家银行发布存量商业性个人住房贷款利率调整有关事项的公告，明确首套房和二套房都会调整，工商银行将在10月25日统一调整，交通银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等多家银行将在10月31日前完成调整。自身房贷利率低于LPR-30BP的，不参与此次调整。

(责编：罗知之、高雷)

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