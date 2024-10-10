人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多方共推核科普工作 为核工业发展营造良好氛围

2024年10月10日18:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞）当前，核科技的应用已经渗透到经济社会发展的多个领域。推进核科学普及工作，提升公众对核科学的认知水平，对于核工业发展有着重要作用。

日前在“迎接核工业创建70周年核工业公众科学日暨科普嘉年华活动”上，生态环境部核设施安全监管司一级巡视员陈建平表示，在总体国家安全观和核安全观的指引下，核能事业得到了快速发展，同时也保持了良好的安全记录。核科普工作对于提升公众对核事业发展的信心至关重要，要不断探索核科普新方式，多层次、多渠道、多形式地开展核科普宣传工作。

中国核学会副秘书长高克立表示，科普工作是连接科技与社会、提升全民科学素养的重要任务。核科技应用已渗透到社会方方面面，从清洁能源到医疗诊断等领域。开展核科普工作，能够进一步增进社会各界对核工业的理解与认同，让核科技知识更加贴近公众。

“今年以来，我们将‘核你在一起’‘魅力之光’‘核+X’‘小荷之声’‘两弹一星’大学生志愿宣讲等科普品牌整体协同、同向发力、创意联动，成效明显。中核集团董事会秘书、新闻发言人潘建明表示，希望社会各界共同参与到核科普工作中来，为核工业高质量发展培育良好的氛围和环境。

核工业西南物理研究院科技委主任刘永表示，热堆—快堆—聚变堆是我国核能发展“三步走”战略。当前，可控核聚变研究正逐步由科学研究转为工程论证（实验堆）阶段。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多方共推核科普工作 为核工业发展营造良好氛围
　　人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞）当前，核科技的应用已经渗透到经济社会发展的多个领域。推进核科学普及工作，提升公众对核科学的认知水平，对于核工业发展有着重要作用。…
多家银行宣布：存量房贷利率统一降至LPR-30BP
　　人民网北京10月10日电 （记者罗知之）中国工商银行今日发布公告称，若购房者房贷为浮动利率定价、当前利率高于LPR-30BP，房贷利率将调整为LPR-30BP（北京、上海、深圳等地区二套房贷款除外）。 公告指出，对于当前为固定/基准利率定价的贷款，购房者需要先主动申请转成浮动利率，然后再进行存量利率调整。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部