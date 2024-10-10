人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞）当前，核科技的应用已经渗透到经济社会发展的多个领域。推进核科学普及工作，提升公众对核科学的认知水平，对于核工业发展有着重要作用。

日前在“迎接核工业创建70周年核工业公众科学日暨科普嘉年华活动”上，生态环境部核设施安全监管司一级巡视员陈建平表示，在总体国家安全观和核安全观的指引下，核能事业得到了快速发展，同时也保持了良好的安全记录。核科普工作对于提升公众对核事业发展的信心至关重要，要不断探索核科普新方式，多层次、多渠道、多形式地开展核科普宣传工作。

中国核学会副秘书长高克立表示，科普工作是连接科技与社会、提升全民科学素养的重要任务。核科技应用已渗透到社会方方面面，从清洁能源到医疗诊断等领域。开展核科普工作，能够进一步增进社会各界对核工业的理解与认同，让核科技知识更加贴近公众。

“今年以来，我们将‘核你在一起’‘魅力之光’‘核+X’‘小荷之声’‘两弹一星’大学生志愿宣讲等科普品牌整体协同、同向发力、创意联动，成效明显。中核集团董事会秘书、新闻发言人潘建明表示，希望社会各界共同参与到核科普工作中来，为核工业高质量发展培育良好的氛围和环境。

核工业西南物理研究院科技委主任刘永表示，热堆—快堆—聚变堆是我国核能发展“三步走”战略。当前，可控核聚变研究正逐步由科学研究转为工程论证（实验堆）阶段。

(责编：王震、高雷)

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