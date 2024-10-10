人民网北京10月10日电 （记者孙博洋）10月9日，“2024全国理性饮酒宣传周”启动，在同期举行的第二届中国酒业ESG论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉表示，酒类消费进入了“双理性时代”，酒类产业正处于转型重塑期。

ESG代表环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance），是指在投资和企业经营决策中考虑环境、社会和治理因素的一种方法。这些因素被视为评估企业长期可持续性和影响力的关键因素。是一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准。

图为论坛现场。受访方供图

论坛上，宋书玉表示，酒类产业正在从“扬长板”阶段进入“补短板”阶段，从注重“长度”和“高度”到叠加“宽度”和“深度”阶段，这是酒类产业可持续发展的多维视野和多元格局，也是对如今从高速度发展转向高质量发展诠释的方法论。

他认为，社会责任已经成为酒类企业乃至酒类产业可持续发展的重要抓手，在酒类消费“双理性时代”，大力推动“理性饮酒”，同频共振，恰如其分。

五粮液股份公司副总经理、财务总监章欣表示，公司积极推动ESG管理理念融入企业经营管理各方面。在环保方面公司近4年累计投入超8亿元，用于开展节能减排、减污降碳工作。在社会责任方面，在扶贫济困、赈灾救助等方面开展60余个公益慈善项目；捐款捐物超11亿余元；累计投入和整合帮扶资金近30亿元，惠及群众近100万人。在公司治理方面逐步构建“决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”的法人治理结构，持续提升规范性和透明度。

洋河股份副总裁张学谦表示，ESG是企业实现绿色发展、践行社会责任的重要抓手，做好ESG是长期可持续发展的基石。

张学谦介绍到，做好ESG，一是聚焦“大生态观”， 坚持长期主义，与自然共生。公司构建部署了“一二五七”双碳战略，归纳总结了能源清洁化、酿造智慧化、生产循环化、产业绿色化、产品低碳化五条路径，建设沼气锅炉实现酒糟利用率100%，建设47.34兆瓦光伏发电项目，年发电3000万度，减少温室气体排放1.7万吨，绿电占比30%以上。二是聚焦“大生命观”，坚持价值主义，与伙伴共生。均衡发展“产业链上下游，供应链前后端”，打造“致富共同体、事业共同体、命运共同体”。三是聚焦“大生产观”，坚持人文主义，与时代共生。助力乡村振兴，直接吸收周边地区3万多人就业；助力航天，设立“梦之蓝中国航天基金奖学金”助力航天人才培养；守护非遗，携手中国敦煌石窟保护研究基金会，发起“敦煌守护计划”；热心社会公益，设立了“梦之蓝公益基金”，并在全国多地成立了“梦之蓝公益研究院，构建了“厂商一体、全国联动”慈善应急机制；助力贵州、云南、江苏等全国2000多名学子圆梦，捐助资金近3000万。今年洋河还加入联合国全球契约组织，以实际行动持续创造社会价值。

据悉，活动上，中国酒业协会还发布了《2024中国预防酒驾白皮书》和《2023中国酒业ESG发展报告》。

(责编：王震、高雷)

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