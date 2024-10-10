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生态环境部：我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化

2024年10月10日19:16 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （欧阳易佳）今日，中国环境与发展国际合作委员会2024年会在北京举办。生态环境部部长、中国环境与发展国际合作委员会中方执行副主席黄润秋表示，生态文明是人类文明发展的历史趋势，建设清洁美丽世界是人类的共同梦想。作为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者，中国一贯高度重视生态文明建设和生态环境保护工作。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化，生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化，美丽中国建设迈出重大步伐。

“我们全面推进生态文明体制改革，生态环境治理现代化水平持续提升。”黄润秋表示，坚持在法治化轨道上推动生态文明建设，将生态文明写入宪法，制定修订环境保护法等30余部生态环境法律法规，建立实施中央生态环境保护督察等一系列重大制度，生态环境治理体系和治理能力明显提升。

黄润秋介绍，通过坚持精准、科学、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，2023年，全国细颗粒物（PM2.5）浓度为30微克/立方米，比十年前下降了54%；全国地表水优良水质断面比例达到89.4%，比十年前提高了25.3个百分点；近岸海域水质优良比例达到85%，创造了历史新高。土壤环境风险得到有效管控，农村生活污水治理率达到45%以上。113个城市和8个地区加快推进“无废城市”建设。

“我们统筹推动减污降碳协同增效，绿色低碳转型步伐坚定有力。”黄润秋说，通过积极培育和发展新质生产力、绿色生产力，促进经济社会绿色低碳发展。大力推进产业结构优化调整，截至2023年底，累计淘汰落后煤炭产能10亿吨、钢铁产能3亿吨、水泥产能4亿吨；95%以上煤电机组和45%以上的粗钢产能完成超低排放改造。加快推进能源转型，煤炭消费占一次能源消费的比重从十年前的67.4%下降到去年的55.3%；累计完成北方地区3900万户的清洁取暖和散煤治理改造；新能源公交车占比由十年前的不到20%提高到去年的80%以上。建成全球规模最大的碳排放权交易市场，启动全国温室气体自愿减排交易市场，发布首个产品碳足迹核算通则标准，碳足迹管理体系加快建立。

“通过推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，陆域生态保护红线面积占比超过了30%，以国家公园为主体的自然保护地体系基本建立，90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点野生动植物种群得到有效妥善保护，生物多样性持续恢复。”黄润秋说，“实施52个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，累计完成修复治理面积超过1亿亩。全国森林覆盖率达到24.02%，本世纪以来全球新增绿化面积约1/4来自中国。”

黄润秋表示，当前，中国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，绿色低碳转型任务依然艰巨。要充分发挥生态环境引领、优化和倒逼作用，以高水平保护支撑高质量发展，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

(责编：王震、高雷)
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