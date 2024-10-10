新华社北京10月10日电（记者谢希瑶）记者10日从商务部获悉，中国与东盟十国领导人当天宣布实质性结束中国—东盟自贸区3.0版谈判，发表《中国—东盟关于实质性结束中国—东盟自由贸易区3.0版升级谈判的联合声明》。

商务部国际司负责人介绍，3.0版升级涵盖9个领域，既包含中国—东盟自贸协定现有领域，也包括双方具有巨大合作潜力的新兴领域，具体为：数字经济、绿色经济、供应链互联互通、标准技术法规与合格评定程序、卫生与植物卫生措施、海关程序和贸易便利化、竞争和消费者保护、中小微企业、经济技术合作。上述成果的达成，具有重要开创性意义。

双方一致认为，3.0版升级谈判实质性结束表明双方坚定不移地维护基于规则的贸易环境，致力于在复杂的全球环境中深化经济一体化与务实合作，加快疫情后经济复苏。上述升级成果将全面拓展中国与东盟在新兴领域互利合作，加强双方标准和规制领域互融互通，促进贸易便利化及包容发展。双方确认将加快完成法律审核、国内程序等工作，推动2025年签署升级议定书。

中国—东盟自贸区始建于2002年，双方先后达成并实施了货物贸易协议、服务贸易协议和投资协议，于2010年建成自贸区。2015年，双方达成升级协议，形成自贸区2.0版，协议于2019年全面实施。2022年11月，双方正式启动3.0版升级谈判。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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