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多地举措出新 助力家电换新

本报记者 韩 鑫
2024年10月11日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家发展改革委等
　　制图：蔡华伟

　　山东青岛，赶上以旧换新好机会，市民刘晓琳在商场选购了一台静音空调，替换家中用了10多年的旧空调。“原价4399元，商场优惠后3999元，再加上以旧换新补贴和旧家电回收，到手只花了3500多元，相当划算！”

　　北京朝阳，平台福利加折旧抵扣，市民张女士在电商平台用6500元拿下原价9000多元的洗烘一体机。“上午10点下单，下午4点就配送上门，取旧、送新、安装一次搞定，方便快捷！”

　　线下换新火热，线上踊跃参与……我国主要家电保有量超过30亿台，目前正处于家电报废高峰期，每年有1亿至1.2亿台废旧家电被淘汰，并以平均每年20%的速度增长，更新换代潜力巨大。

　　今年，国家发展改革委联合财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确提出支持家电产品以旧换新；8月底，商务部等4部门办公厅发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，进一步加大补贴力度、优化补贴方式，推动更多高质量耐用家电产品进入居民生活。

　　根据通知，个人消费者购买符合标准的冰箱、洗衣机、电视、空调等8类家电产品，可以获得最终销售价格15%到20%的补贴。一些商品如果叠加平台或生产企业的补贴让利，优惠幅度更大。与此同时，各地结合自身实际，持续创新支持方式、优化服务保障，让更多“真金白银”直达消费者。

　　补贴范围不断扩大。广东制定实施方案，对个人消费者购买手机、平板、智能穿戴设备等3类产品给予补贴；天津出台补贴细则，新增对空气净化器、扫地机器人等家电、家装、家居和电动轮椅、助听器等适老化产品的补贴。

　　在国家明确补贴标准的8类家电产品基础上，已有20多个省份陆续将烘干机、扫地机、洗碗机、智能马桶、厨房小家电等纳入补贴范围，满足消费者多元个性的更新换新需求。

　　补贴方式更加优化。江苏明确在申领补贴资格后，消费者在参与活动的线上线下渠道购买补贴范围内的商品，可享受折扣立减；北京以近两个月销售均价为基准，设置参与以旧换新商品备案价格浮动上限，防止“先涨价后补贴”……通过采取支付立减、设置价格上限等方式，更好保障消费者权益。

　　补贴形式更为多元。浙江围绕老年人洗澡安全、居家环境改善等5方面，启动消费品以旧换新居家适老化改造补贴项目，并在9月18日向符合条件的老年人家庭发放了第一笔补贴资金。重庆优化升级家装消费贷款贴息政策，活动期间，个人消费者在参与活动银行用于旧房装修、局部换新的消费借贷，贴息时间由6个月延长至最长12个月……今年以来，浙江、四川、甘肃等26个省份，用以旧换新撬动家装更新，更好提升居民生活品质。

　　“各地因地制宜实施消费品以旧换新，大幅提升重点领域补贴标准。”国家发展改革委有关负责人介绍。一系列含金量高、惠及面广的政策措施相继出台，推动消费品以旧换新不断取得新进展新成效。

　　家电产品销售向好。数据显示，全国家用电器和音像器材类零售额由降转升，8月份销售额同比增长3.4%。国家税务总局增值税发票数据显示，4至8月，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长2.4%和5%，增速比3月份分别提高2.8和11.6个百分点。国庆假期，各地通过打折让利、线上团券等方式惠及消费者，促进冰箱等日用家电、电视机等家用视听设备销售收入同比分别增长160.8%、100.2%。

　　家电行业转型加快。高能效等级家电零售快速增长，推动行业智能化、绿色化转型步伐加快。据统计，8月份涉及加力支持消费品以旧换新政策的家用洗衣机产量增长7%，智能电视产量增长6.7%。第三方机构监测数据显示，9月2日至15日，全国零售企业1级能效冰箱、空调、洗衣机、燃气灶、电视销售额同比分别增长27.1%、135.0%、22.4%、49.7%、220.9%。

　　“从直接效果看，以旧换新政策有效激发了消费潜力，带动家电、家居、家装等重点消费品销量快速增长。同时还有力拉动了相关行业投资和效益增长，进一步增强行业发展动能。”中国家用电器协会副理事长徐东生表示，随着相关配套细则加快落实落地、更多国家标准不断成熟完善，优惠政策将更好、更快、更便捷惠及更多消费者，带动行业持续发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月11日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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