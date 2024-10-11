政策多用心 群众乐换新（快评）
2024年10月11日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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9月26日召开的中共中央政治局会议提出，要把促消费和惠民生结合起来。
消费品产业链条长、市场体量大、带动作用强。加力支持消费品以旧换新，有利于促进消费、拉动投资、推动产业转型升级，惠企利民，起到“四两拨千斤”的政策效果。
今年以来，从中央到地方，从政府到企业，加大补贴力度、扩展补贴范围、优化补贴方式，用因地制宜的政策、便捷实惠的方式，激发购买意愿，让消费者去旧更容易、换新更满意。
目前，消费品以旧换新领域1500亿元超长期特别国债资金已下达地方，31个省份相关实施方案陆续落实。随着更多优惠政策直达群众，巨大内需市场潜力将持续释放。
《 人民日报 》（ 2024年10月11日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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