人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第136届广交会将举办750余场贸易促进活动

2024年10月11日05:49 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报广州10月10日电  （记者李刚）第136届广交会将于10月15日至11月4日在广州举行。10月10日下午，记者从中国对外贸易中心获悉：本届广交会将举办750余场贸易促进活动，帮助参展企业稳订单、拓市场。

　　中国对外贸易中心主任储士家介绍，本届广交会线下展参展企业超3万家，其中出口展企业约2.94万家，比上届增加近800家，现场将展出新品115万件；线上参展方面，目前共有约4.8万家企业上传展品约375万件，创历史新高。

　　截至10月9日，已有来自203个国家和地区的12.5万个境外采购商预注册，223家全球零售250强和各国各地区大商确认组团参会。储士家表示，从境外采购商预注册量、酒店预订量和航班预订率等指标看，第136届广交会境外采购商到会有望“量稳质升”。

　　本届广交会携手全球合作伙伴和头部跨国企业，在65个国家和地区举办250多场“贸易之桥”供采对接活动；广交会期间将举办约400场新品发布活动；广交会产品设计与贸易促进中心将组织来自12个国家和地区的113家设计机构参展；围绕贸易政策法规、贸易风险防控、市场消费趋势、品牌出海等主题，本届广交会将举办40多场专业会议活动。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月11日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化
　　人民网北京10月10日电 （欧阳易佳）今日，中国环境与发展国际合作委员会2024年会在北京举办。生态环境部部长、中国环境与发展国际合作委员会中方执行副主席黄润秋表示，生态文明是人类文明发展的历史趋势，建设清洁美丽世界是人类的共同梦想。…
第二届中国酒业ESG论坛在上海举行
　　人民网北京10月10日电 （记者孙博洋）10月9日，“2024全国理性饮酒宣传周”启动，在同期举行的第二届中国酒业ESG论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉表示，酒类消费进入了“双理性时代”，酒类产业正处于转型重塑期。 ESG代表环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance），是指在投资和企业经营决策中考虑环境、社会和治理因素的一种方法。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部