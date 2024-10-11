本报广州10月10日电 （记者李刚）第136届广交会将于10月15日至11月4日在广州举行。10月10日下午，记者从中国对外贸易中心获悉：本届广交会将举办750余场贸易促进活动，帮助参展企业稳订单、拓市场。

中国对外贸易中心主任储士家介绍，本届广交会线下展参展企业超3万家，其中出口展企业约2.94万家，比上届增加近800家，现场将展出新品115万件；线上参展方面，目前共有约4.8万家企业上传展品约375万件，创历史新高。

截至10月9日，已有来自203个国家和地区的12.5万个境外采购商预注册，223家全球零售250强和各国各地区大商确认组团参会。储士家表示，从境外采购商预注册量、酒店预订量和航班预订率等指标看，第136届广交会境外采购商到会有望“量稳质升”。

本届广交会携手全球合作伙伴和头部跨国企业，在65个国家和地区举办250多场“贸易之桥”供采对接活动；广交会期间将举办约400场新品发布活动；广交会产品设计与贸易促进中心将组织来自12个国家和地区的113家设计机构参展；围绕贸易政策法规、贸易风险防控、市场消费趋势、品牌出海等主题，本届广交会将举办40多场专业会议活动。

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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