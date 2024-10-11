本报北京10月10日电 （记者欧阳洁）记者从今天海关总署举行的例行记者通报会上获悉：为期5个月的促进跨境贸易便利化专项行动已取得明显成效。各地、各海关围绕专项行动各项任务，结合实际出台细化落实措施973项，进一步提升通关效率，促进外贸新动能发展，支持服务贸易与货物贸易融合发展、协同发展，同时进一步规范降低进出口环节税费，为企业减负增效。

据介绍，今年4月，海关总署会同国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、市场监管总局等13个部门，组织部署在北京、上海、天津、重庆等20个重点城市，集中开展了为期5个月的促进跨境贸易便利化专项行动，进一步培树打造口岸营商环境示范高地。

检验检疫审批许可时长有效压缩，鲜活农产品、冷链产品通关效率进一步提升。深圳、海口等海关对符合要求的食品检验检疫审批时间缩短70%以上。上海、宁波、大连等海关大力推进“离港确认”模式应用，将口岸国际物流的“串联作业”优化为“并联作业”，有效减少企业等待时间，降低企业运营成本，目前长江流域9个直属海关50个隶属海关已实现全覆盖。

促进外贸新动能发展，服务新质生产力培育。深圳、黄埔海关加强协作，创新口岸属地协同监管模式，服务高精尖商品“口岸直通、抵厂查验”。各地提升跨境电商支撑服务能力，扩大跨境电商进口税款电子支付应用范围。

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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