前8个月服务进出口总额同比增长14.3%
2024年10月11日06:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京10月10日电 （记者王俊岭）记者10日从商务部获悉，今年前8个月，中国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额48865.6亿元，同比增长14.3%。
数据显示，1至8月，中国服务出口20058.4亿元，同比增长13.3%；服务进口28807.2亿元，同比增长15.1%；服务贸易逆差8748.8亿元。
知识密集型服务贸易继续增长。1至8月，知识密集型服务进出口18973.7亿元，同比增长4.4%。其中，知识密集型服务出口10772亿元，同比增长3.1%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、知识产权使用费，增幅分别为13.8%、10%；知识密集型服务进口8201.7亿元，同比增长6.2%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为35%、12.7%。
旅行服务增长迅猛。1至8月，旅行服务进出口13336.4亿元，同比增长45%，为服务贸易第一大领域。
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 生态环境部：我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化
- 人民网北京10月10日电 （欧阳易佳）今日，中国环境与发展国际合作委员会2024年会在北京举办。生态环境部部长、中国环境与发展国际合作委员会中方执行副主席黄润秋表示，生态文明是人类文明发展的历史趋势，建设清洁美丽世界是人类的共同梦想。…
- 评论
- 关注