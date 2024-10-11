李 贞 宋佳航

在2024年服贸会文旅服务专题展区，孩子们在体验融合了AIGC技术的数字作品《如梦·守护神》。

新华社记者 逯 阳摄

在首届中国·重庆科技电影周影视科创展览上，观众体验AI光场还原技术。

新华社记者 王全超摄

AI妆造大模型“神力霓裳”生成的古代仕女妆造图。

采访对象供图

在首届中国数字艺术大展上，观众与作品《后人类·赛尔》中的数字人“赛尔”互动。

新华社记者 韩传号摄

近期，AI（人工智能）技术频频在国内影视制作领域亮相。前不久，快手宣布启动“可灵AI”导演共创计划，9名导演通过可灵AI技术创作电影短片。9月底，“新质影像力——2024年人工智能影视创新应用大会”在山东省青岛市举行，探讨AIGC（生成式人工智能）前沿技术应用，为影视产业向智能化转型升级带来更多合作机会。

不少影视行业从业者认为，AI技术已开始改变影视制作流程，给观众提供更新鲜的视听体验，未来将为整个行业带来更广阔的发展空间。

深度参与创作

近一年多来，AI成为越来越多国内影视作品的新标签。从前期筹备，到虚拟拍摄、后期配音，在影视制作的各个环节，AI技术的参与程度都日渐加深。

在湖南卫视、芒果TV今年播出的旅行真人秀节目《我们仨》中，首次出现的AI助理导演“爱芒”引发热议。据芒果TV相关负责人介绍，“爱芒”能在5分钟内完成小说和剧本的结构化拆解，还能设计节目互动环节、解答工作人员提问等。节目播出后，“爱芒”的表现力和自我迭代的能力，让观众直观地领略到AI技术参与影视节目制作的魅力。

央视频AI频道上线的微短剧《中国神话》，则由智谱AI和文心一言参与编剧，主要负责文本生成和主题提炼。据悉，该作品创作中，AI编剧占比高达80%，充分展现了AI技术在影视产品创意研发中的巨大潜力。

除了当导演、写剧本，AI还能做造型师。

今年6月，阿里大文娱发布了首个针对影视剧服饰造型设计而打造的AI垂类大模型“神力霓裳”。

“过去，一部30集以上的古装剧，通常要200套以上的妆造图，算上中间设计版本，总量接近1000套。如果由画师手绘，每套妆造图要耗费数小时。”阿里大文娱首席技术官郑勇介绍，在AI技术的支持下，该设计流程的效率得到大幅提升。“目前，‘神力霓裳’包含造型设计、妆发设计和纹样设计三大功能，造型师在设定朝代、性别、身份等条件后，输入相关提示词，2分钟就能获得造型图片。目前，大模型可以生成唐、宋多个朝代和民国时期的角色妆造，涵盖了官服、仕女服、舞女服、异族服等多种造型款式。”

在郑勇看来，AI在影视内容创作各环节的渗透率正持续提升，“AI技术与影视行业细分领域知识的深度结合，正加速打通影视工业化的‘最后一公里’。”

拓展应用场景

AI技术除了应用于新影视作品拍摄，还能对老影片进行修复。

今年8月，中国电影资料馆举办“再续时光—经典香港电影修复发布会”，该馆与抖音、火山引擎共同启动“经典香港电影修复计划”，计划在一年内将100部香港电影修复至4K版本。

修复工作在技术上采用“AI+人工”修复。火山引擎视频云技术架构总监王悦表示，这是火山引擎首次将视觉大模型应用于老片修复场景，实现修复效果的全方位提升。

电影修复工艺繁杂，包括物理修复、数字修复、艺术修复等步骤。而AI技术的应用可以大幅提升老片修复的质量和效率。王悦举例说，限于拍摄时期的设备和技术，早期香港电影中有不少穿帮镜头，比如画面出现威亚线等。以往这种情况，只能依赖手工逐帧消除。而AI算法可以自动识别到威亚的位置，并对对象进行擦除。

针对老片修复场景，火山引擎对AIGC视觉大模型进行了生成质量、视频任务和效率方面的算法优化，让视觉大模型能够在视频场景下更加稳定、优质、高效地输出内容。

目前，《武状元苏乞儿》等首批修复的22部电影已在抖音、西瓜视频上线。“抖音帮助经典老片重新翻红，并获得年轻人的喜爱。”抖音副总裁陈都烨表示，希望通过技术，重新修复这些经典影像，达到当下的视听技术，从而被更多观众所接纳、欣赏。

因为看到AI在影视行业的应用潜力，许多从业者加大投入，积极探索拓展AI技术应用场景。

今年7月，北京壹同传奇影视文化有限公司联合多家单位发起成立了国内首家“影视AI感知视听联合实验室”。该实验室致力于影视制作全流程的AI技术研发，为影视数字产业创新带来新的活力和可能。

“AI融入影视制作能够帮助降本增效。”北京壹同制作后期公司负责人李晓攀在采访中表示，AI能够在短时间内完成传统上需要大量人力和时间才能完成的工作，大幅降低了图像生成、声音合成和特效制作等内容的生产成本，这在大批量规模生产中尤为明显。“未来，我们希望有更多AI技术参与制作，乃至由全AI化生产流程产出的影视作品，能走向大银幕。”李晓攀说。

探索更多可能

AI技术为影视制作带来了更多可能。但目前，其深度应用仍处于起步阶段，业内人士认为，继续拓展“AI+影视”的发展边界，需要更多耐心。

李晓攀认为：“虽然AI已经能开始应用于影视制作的全流程，替代一些传统的劳动密集型工作，但目前一站式工具的缺乏，限制了AI在影视制作中的深度参与。AI要全面改变影视行业仍需时间。不过，未来的影视制作中一定少不了AI的身影。”

比如，目前AI在进行剧本创作方面还无法替代传统编剧角色。四川师范大学影视与传媒学院教授何武认为，AI协助影视剧本内容创作，能够帮助编剧提升工作效率，甚至可以短期解决编剧创意贫瘠的问题。“不过，在算法感知的这个陷阱下，内容创作仍是影视行业的重中之重，好的剧本是要促进与人共情，而这是AI很难达到的层次。”

AI技术是否能够同时兼顾场景设置、人物出场和剧情推进等电影要素，有效处理整体叙事节奏，同样值得关注。对此，中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员塔娜认为，一方面，从业人员在拥抱AI技术、学习相关技能的同时，应更加注重作品的创意性和创作性，赋予影片独特的思想内涵和生活温度；另一方面，AI具备强大的优化和迭代功能，在大量的文本学习和重复训练下，AI生成的影片在逻辑性和连贯性上将不断提升，情感属性也有望得到加强。“因此，我们不可低估技术对影片未来的颠覆性影响。”

尽管尚有诸多不足，但AI技术将改进继续影视制作方式仍备受期待。AI技术不仅能提升影视生产的效率，还可以通过基于自然语言处理、深度学习模型、预训练算法等技术的大数据分析，把握观众喜好，为制片方提供关于剧本市场需求、受众喜好等方面的准确信息，辅助影视公司在电影筹备初期充分调研、找准定位。

“AI正在重塑影视工业制作的全流程，算法会让影视内容的生产变得简单、省时，AI相关的影视内容可能会迎来爆发式的增长。”塔娜表示，AI技术还能打破影片制作的壁垒，让普通用户也能参与到影视内容的创作中来，用户参与式的影视内容将带来更个性化的娱乐体验。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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