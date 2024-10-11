本报北京10月10日电 （记者徐佩玉）中国人民银行10日发布公告称，即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”。这意味着，我国首个支持资本市场的货币政策工具落地。

公告显示，为落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”。首期证券、基金、保险公司互换便利操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

据介绍，该工具支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成份股等资产为抵押，从中国人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产，此举可大幅提升相关机构的资金获取能力和股票增持能力。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经