原标题：中国林场协会“推动国有林场高质量发展”经验交流会召开

近日，中国林场协会“推动国有林场高质量发展”经验交流会在甘肃省高台县召开。中国林场协会会长魏殿生，甘肃省白龙江林业保护中心党委书记张宏祯，甘肃省林业和草原局二级巡视员喻文建，张掖市副市长朱书生，高台县县长武汉章，甘肃省白龙江林业保护中心党委常委、副主任何建平等出席会议。会议由中国林场协会秘书长赵胜利主持。中国林场协会副会长单位及来自全国的国有林场管理部门代表、会员林场代表等400余人参加了本次大会。

魏殿生在致辞中表示，国有林场积极创新求变，可持续发展动能和示范带动作用显著增强。总结交流国有林场推动林业高质量发展的经验成果，可以推动林场高质量发展再上新台阶、再添新动力。国有林场要不断夯实森林经营基础；加强科技支撑和技术成果应用，勇于创新，因地制宜促进新质生产力形成和发展；大力改造提升传统林业产业，积极培育新型林业产业，做大做强林下经济。引入社会资源和资本，实行场企、场村合作，积极发展森林文旅、森林康养、森林药材、森林体育、森林研学、低空经济、林业碳汇等新兴产业，为新形势下林业和林场事业发展开辟新赛道；多形式探索实现林业生态价值，吸收和借鉴各地各种创新应用场景和形式，开辟发展新途径。

在各地林业主管部门经验交流环节中，白龙江林业保护中心以宣传片《绿色宝库白龙江》的形式向大家介绍了保护中心促进乡村振兴、推动国有林场深化改革，为实现林业高质量发展，不断增添新动力的宝贵经验。甘肃省林业和草原局国有林场和种苗管理处、黑龙江省林业和草原局国有林场和种苗管理处、浙江省林场协会、山东省林业保护和发展服务中心、湖南省林业局国有林和种苗工作站、广西壮族自治区林业局国有林场和种苗管理处等林业主管部门代表纷纷登台介绍了各个林场的发展实践。

在国有林场典型经验交流环节中，甘肃省南华生态建设管护中心、浙江省丽水市林业局、河北省木兰围场国有林场、江苏省连云港市南云台林场、江西省崇义县国有林场总场、河南省国有南阳市黄石庵林场、湖北省咸丰县国有坪坝营林场、湖南省莽山国有林业管理局、广西壮族自治区东门林场、四川省洪雅县国有林场、贵州省国有龙里林场的代表分享了各自发展中取得的宝贵经验。

通过一系列的实践交流、经验分享，与会人员认识到，国有林场是推动林业体制机制改革的生力军，更是推动中国林业高质量发展的中坚力量。只有依靠“创新”才能激发国有林场活力，才能促进中国林业高质量发展。目前全国部署的各类国有林场试点，也是在鼓励各地因地制宜开展“创新”，不断探索林场发展新模式。国有林场要勇于“创新”，才能在不断探索的路上取得新成绩。相关负责人表示，此次会议的交流学习让全国各地的国有林场管理人员开阔了思路，学习了经验，加强了对理论的认识与理解，并以此次为契机加速推进国有林场高质量发展。

参会代表会后在高台县的典型区域调研和考察。

会后，参会代表来到了高台县西沙窝“三北”工程建设区、胭脂堡防沙治沙综合示范点、十坝胡杨林保护与修复区、黑河湿地保护与修复区、万亩优质葡萄基地等现场调研和考察。

(责编：曹淼、李源)

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