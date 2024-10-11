原标题：今年第二次农产品质量安全监测合格率达97.7%

科技日报北京10月10日电 （记者马爱平）记者10日从农业农村部新闻办公室获悉，今年7—8月，农业农村部组织开展了2024年第二次国家农产品质量安全例行监测工作，抽检4大类产品7523批次样品，涉及104个品种和130项参数，总体合格率97.7%。

据农业农村部有关负责人介绍，今年第二次例行监测共抽检了31个省份的897个蔬菜水果生产基地、129辆蔬菜和水果运输车、295个屠宰场、167个养殖场、205辆水产品运输车、521个暂养池、715个农产品批发（农贸）市场。监测结果显示，蔬菜、水果、畜禽产品、水产品合格率分别为97.5%、98.6%、99.4%、95.1%。

(责编：杨曦、陈键)

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