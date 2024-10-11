原标题：科技赋能 “丰”景无限

【乡村行 看振兴】

◎实习记者 于紫月

10月10日，四川富顺县古佛镇，秋意正浓。科技日报记者看到这样一幅画面：田成方、路成网、渠相连。大片稻田呈现出一派稻浪翻滚、稻香醉人的喜人景象。“我们正陆续组织进行收割。”富顺县现代农业园区建设促进中心主任肖祥富说。

这是四川富顺县乡村振兴重大项目——4万亩高标准农田，由中铁科学研究院集团有限公司（以下简称“中铁科研院”）联合当地政府于2023年11月开始共建。

据肖祥富介绍，富顺县4万亩高标准农田主要包括新建1.9万亩、改造提升2.1万亩、田型调整2.28万亩、机耕路13.4公里、生产路61.5公里以及提灌站、石河堰、山坪塘。

当地村民感慨万千：“以前的荒地、鱼塘，东一块西一块，现在都连成片了，田坎变宽了，水田变得更大了，还能实现机械化耕种了。”

不仅田连成一片，种植还用上了先进的科技。通过优选育种、构建农业大数据与物联网技术体系、首创无人机播种、打造智慧农业样板，富顺县4万亩高标准农田项目一期共1860亩试验田迎来了首个秋季大丰收。

富顺县主要生产水稻，在富顺县古佛镇339核心区，项目团队通过前期优选高端水稻品种，全面应用信息化技术，将有机稻谷加工成富含米油等营养物质的高端绿色无公害原胚芽米，大幅提升了农产品价值。

种植大户刘道军的手机里，连接着“富顺金仓智慧农业大数据监控平台”，点击进入，自己负责的农田，一应信息一目了然。“富顺金仓智慧农业大数据监控平台”是中铁科研院乡村振兴项目团队针对当地气象、土壤、地理地质等条件，量身定制的一套农业大数据与物联网技术体系。

“这个监控平台不仅能够精准施策，依托土壤信息监测系统，实现测土配方施肥的极致精准，大幅削减化肥农药用量，守护绿水青山；更以智能节水灌溉与病虫害防控并举，在节水增效的同时让农产品质量跃上新台阶。”刘道军说。

高标准农田建设第一年普遍面临土壤耕作层湿陷、设备无法下田、人工成本高、劳动力匮乏等难题，如果采用传统播种方式，种子易遭鸟类啄食，同时因为播种深度不够等原因，发芽率低。项目团队率先尝试智能无人机自动化播种作业技术，通过分析土壤黏稠度、高度落差、作物播种深度及气候等数据，调整无人机参数进行点射播种，巧妙解决了多项难题，在提升了播种效率的同时，降低了生产成本。

项目技术负责人表示：“下一步，针对富顺浅丘地形，我们还将研发运用与无人机协同作业的共同自动化除草及收割技术。”

中铁科研院乡村振兴负责人董国萍透露，目前，中铁科研院正与当地政府一起，探索一种导入产业资源，打造全产业链、高附加值的国家级现代农业融合示范区的乡村振兴“富顺新模式”，以科技力量带动当地百姓增收和地方经济高质量发展，力争打造一个“富顺样板”。

（科技日报四川富顺10月10日电）

(责编：杨曦、陈键)

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