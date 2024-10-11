原标题：厚植生态含“绿”量 提升产业含金量

【强信心 开新局】

◎本报记者 张毅力

记者近日行走在黄河大堤洛阳市孟津段，只见蓝天白云下“万里黄河孟津蓝”几个大字格外醒目。在孟津国家级黄河湿地自然保护区内，水禽云集、鹤声阵阵，新增的3.1万亩湿地引来更多候鸟“安家”；滩涂上，大人们支起沙滩伞，孩子们挖沙、戏水、堆“碉堡”，生态保护让黄河成为沿岸百姓的休憩胜地。

2019年9月18日，习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。一个以黄河命名的重大国家战略正式诞生，波澜壮阔的治黄史由此掀开了崭新一页。

5年来，河南如何培育新动能塑造新优势？黄河流域高质量发展又取得了哪些新成效？科技日报记者在近期河南省政府新闻办召开的“黄河流域生态保护和高质量发展”系列新闻发布会上得到了答案。

新赛道 新体系 新优势

黄河郑州段南岸不远处，北龙湖碧波荡漾。湖边，北京理工大学郑州研究院主体建筑即将封顶，这是郑州市引进的8家一流大学研究院之一。

“5年来，我省牢牢把握‘共同抓好大保护、协同推进大治理’战略导向，坚定走绿色低碳发展道路，推动黄河流域经济发展质量变革、效率变革、动力变革。”河南省发展改革委副主任王旭说，河南坚持创新驱动，把创新摆在发展的逻辑起点、现代化河南建设的核心位置。3年来，省实验室实现“从0到20”的快速跨越，形成中原科技城、中原医学科学城、中原农谷“三足鼎立”科技创新大格局，全省高新技术企业达1.2万家，技术合同成交额年均增长62.3%。

同时，河南加快推进“7+28+N”产业链群建设，战略性新兴产业、高技术制造业增加值年均增长10.8%、14.6%，规上工业企业研发活动覆盖率达到72.7%，农业科技进步贡献率达到65.9%，粮食产量连续7年稳定在1300亿斤以上。

“我们把黄河流域制造业高质量发展作为主攻方向，举全省之力推进新型工业化、实施绿色制造工程、培育重点产业链群。”河南省工业和信息化厅总经济师李凯钊说，围绕制造业高质量发展，河南取得3个“新”成效——推动产业迈向新赛道，构建绿色制造新体系，塑造链群竞争新优势。下一步，河南将深入推进重点行业节能降碳改造和设备更新，壮大战略性新兴产业、先进制造业集群，为河南推进黄河流域生态保护和高质量发展构筑强大物质技术基础。

新制度 新路径 新模式

“以前，滩区圈鱼塘、建猪场，空气都是臭的。现在，鱼塘、养殖场都被拆了，新修的路又宽又平。”谈起家乡的变化，新乡市原阳县黄河北岸的村民话语中洋溢着满满的幸福感。

这些变化，得益于河南省从2019年开始实施的“河长+检察长”制度。这项制度以检察机关与行政机关河湖治理协作联动为主要内容，剑指黄河流域“乱占、乱采、乱堆、乱建”等突出问题。5年来，河南检察机关携手水利部黄河水利委员会、省水利厅等多家单位，共办理各类黄河保护案件13886件，以法治力量守护幸福美丽黄河。

“我省探索出的公益诉讼保护河湖生态环境新路径，已被最高人民检察院、水利部全国推广。”河南省水利厅副厅长郭伟介绍，为服务保障黄河重大国家战略，2020年9月，河南省委改革办、省河长办、省检察院联合印发《河南省全面推行“河长+检察长”制改革方案》，将“河长+检察长”依法治河模式在全省推广。

让幸福河润泽中原，河南不断探索协同治理模式。水利部黄河水利委员会副主任周海燕介绍，水利部黄河水利委员会所属各级管理机构联合属地各级检察机关出台一系列深化协作机制文件，设立检察工作室42处，实化细化会商研判、专项行动、线索移送、调查取证等重点协作内容，进一步提升了服务保障能力。

“河南检察机关将进一步强化监督效果，深化协作配合，切实当好在法治轨道上服务保障黄河流域生态保护和高质量发展的参与者、实践者、推动者。”河南省检察院党组副书记、副检察长田凯表示，“我们将凝聚力量，齐心协力唱好新时代黄河大合唱。”

(责编：杨曦、陈键)

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