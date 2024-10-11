李丽云 朱虹

原标题：研究成果为森林康养产业发展提供科学支撑

科技日报讯 （记者李丽云 朱虹）近日，由东北林业大学森林植物生态学教育部重点实验室承担的课题“伊春森林芬多精成分解析与释放规律”通过了科技成果评价。

中国林学会组织的专家委员会一致认为，这项研究在小兴安岭森林健康功能成分研究方面处于国际先进水平。该成果不仅为伊春市发展森林康养产业提供了科学依据和重要支撑，也为全国其他地区森林康养研究及标准制定提供了有益借鉴。

据介绍，该项目受伊春市人民政府委托，由东北林业大学牵头、伊春中盟生物科技有限公司参与完成。项目针对伊春森林康养核心健康因子芬多精的组成与含量不清问题，创新建立了微量芬多精定向富集—热脱附—气相质谱联用定性定量分析方法，首次解析了伊春典型森林芬多精主要成分与相对含量，鉴定并定量出萜类芬多精主要成分为α-蒎烯、莰烯、月桂烯、D-柠檬烯、伞花烃、松油烯，其含量受温度、湿度影响，呈现季节性和昼夜波动。该项目成果为伊春森林康养提供了重要数据支撑。经查新，此前未见相关报道，该项目为全国首次对伊春森林康养功能成分的定性定量科学研究。

伊春市拥有400万公顷大森林，森林覆盖率达83.8%。近年来，伊春积极推进森林康养产业向更深层次发展，突出创新引领和科技支撑，从环境空气指标和森林医学角度，探寻森林环境对人体健康的影响。

(责编：杨曦、陈键)

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