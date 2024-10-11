韩 昱

原标题：加大宏观政策逆周期调节力度 增量财政政策“蓄势待发”

国务院新闻办公室网站显示，10月12日，国新办将举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。这一预告获得了市场的高度关注。

事实上，最近一段时间，“逆周期调节”被频频提及。在10月8日国新办举行的新闻发布会上，国家发展改革委主任郑栅洁提到的贯彻落实一揽子增量政策的五个“针对”中，就包含“针对经济运行中的下行压力，强化宏观政策逆周期调节，各方面都要持续用力、更加给力”。

那么，何为“逆周期调节”？巨丰投顾高级投资顾问赵玲告诉《证券日报》记者，一般而言，逆周期调节是指通过政府和中央银行的政策，平滑经济周期中的波动。特别是应对经济运行中的下行压力，通过扩张性政策来稳定经济增长。通过逆周期调节可以实现稳定经济增长、促进就业、避免经济“大起大落”等作用。

“逆周期调节是一种宏观经济政策，旨在通过调节经济周期中的不同阶段，以达到稳定经济、保持长期增长的目的。”科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》记者采访时表示，这种调节可以通过调整财政政策、货币政策等宏观政策来实现。通过加大逆周期调节力度，可以放大政策组合效应，提高经济增长的稳定性，促进经济的平稳运行。同时，这种调节也可以提高市场信心，促进实体经济的发展，提高经济的长期增长潜力。

在上述10月8日国新办举行的新闻发布会上，郑栅洁就系统落实一揽子增量政策的具体举措作介绍时提到要“加大宏观政策逆周期调节力度”。“加强财政税收、货币金融、投资消费、收入分配等宏观政策的统筹协调和系统集成，强化政策工具协同创新，把握好政策实施的时度效，放大政策组合效应。要保证必要的财政支出，加快支出进度，加大对经济发展的积极促进作用；要加力支持地方开展债务置换，化解债务风险。降低存款准备金率，实施有力度的降息，支持国有大型商业银行补充核心一级资本，为经营主体投融资、宏观政策实施等创造更好的金融环境，近期已经出台实施降准降息等政策，其他金融政策也在积极推进。”郑栅洁介绍。

如其所述，9月24日“一行一局一会”在国新办举办的新闻发布会上推出政策“组合拳”，此后在货币政策方面，降准降息等政策已出台。从最新进度看，10月10日，中国人民银行发布公告称，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities，Funds and Insurance companies Swap Facility，以下简称‘互换便利’）”。在此情况下，各界普遍认为增量财政政策或已“蓄势待发”。

中信证券首席经济学家明明认为，近期金融、房地产以及资本市场等各领域利好政策频出，带动资本市场信心重塑以及市场对政策出台和基本面改善的预期。在财政政策方面，后续有可能通过增发特别国债等方式弥补广义财政缺口，保持必要的支出强度，促进经济回升。在货币政策方面，今年年内或仍有1次降准，今年年底或2025年或有更大力度的降息。

“在经济逆周期调节中，我国主要通过财政和货币政策‘双管齐下’，以应对经济下行压力。”赵玲表示，在财政政策方面，政府可加大支出强度，特别是通过发行超长期特别国债和地方政府专项债来提振经济。货币政策则可通过降准降息来降低市场利率，鼓励投资与消费。同时，创新性地使用互换便利及股票回购增持再贷款等工具，为资本市场提供流动性，进而支持实体经济，提振市场信心。

(责编：杨曦、陈键)

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