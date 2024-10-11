人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加大宏观政策逆周期调节力度 增量财政政策“蓄势待发”

韩 昱
2024年10月11日08:51 | 来源：证券日报
小字号

原标题：加大宏观政策逆周期调节力度 增量财政政策“蓄势待发”

国务院新闻办公室网站显示，10月12日，国新办将举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。这一预告获得了市场的高度关注。

事实上，最近一段时间，“逆周期调节”被频频提及。在10月8日国新办举行的新闻发布会上，国家发展改革委主任郑栅洁提到的贯彻落实一揽子增量政策的五个“针对”中，就包含“针对经济运行中的下行压力，强化宏观政策逆周期调节，各方面都要持续用力、更加给力”。

那么，何为“逆周期调节”？巨丰投顾高级投资顾问赵玲告诉《证券日报》记者，一般而言，逆周期调节是指通过政府和中央银行的政策，平滑经济周期中的波动。特别是应对经济运行中的下行压力，通过扩张性政策来稳定经济增长。通过逆周期调节可以实现稳定经济增长、促进就业、避免经济“大起大落”等作用。

“逆周期调节是一种宏观经济政策，旨在通过调节经济周期中的不同阶段，以达到稳定经济、保持长期增长的目的。”科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》记者采访时表示，这种调节可以通过调整财政政策、货币政策等宏观政策来实现。通过加大逆周期调节力度，可以放大政策组合效应，提高经济增长的稳定性，促进经济的平稳运行。同时，这种调节也可以提高市场信心，促进实体经济的发展，提高经济的长期增长潜力。

在上述10月8日国新办举行的新闻发布会上，郑栅洁就系统落实一揽子增量政策的具体举措作介绍时提到要“加大宏观政策逆周期调节力度”。“加强财政税收、货币金融、投资消费、收入分配等宏观政策的统筹协调和系统集成，强化政策工具协同创新，把握好政策实施的时度效，放大政策组合效应。要保证必要的财政支出，加快支出进度，加大对经济发展的积极促进作用；要加力支持地方开展债务置换，化解债务风险。降低存款准备金率，实施有力度的降息，支持国有大型商业银行补充核心一级资本，为经营主体投融资、宏观政策实施等创造更好的金融环境，近期已经出台实施降准降息等政策，其他金融政策也在积极推进。”郑栅洁介绍。

如其所述，9月24日“一行一局一会”在国新办举办的新闻发布会上推出政策“组合拳”，此后在货币政策方面，降准降息等政策已出台。从最新进度看，10月10日，中国人民银行发布公告称，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities，Funds and Insurance companies Swap Facility，以下简称‘互换便利’）”。在此情况下，各界普遍认为增量财政政策或已“蓄势待发”。

中信证券首席经济学家明明认为，近期金融、房地产以及资本市场等各领域利好政策频出，带动资本市场信心重塑以及市场对政策出台和基本面改善的预期。在财政政策方面，后续有可能通过增发特别国债等方式弥补广义财政缺口，保持必要的支出强度，促进经济回升。在货币政策方面，今年年内或仍有1次降准，今年年底或2025年或有更大力度的降息。

“在经济逆周期调节中，我国主要通过财政和货币政策‘双管齐下’，以应对经济下行压力。”赵玲表示，在财政政策方面，政府可加大支出强度，特别是通过发行超长期特别国债和地方政府专项债来提振经济。货币政策则可通过降准降息来降低市场利率，鼓励投资与消费。同时，创新性地使用互换便利及股票回购增持再贷款等工具，为资本市场提供流动性，进而支持实体经济，提振市场信心。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化
　　人民网北京10月10日电 （欧阳易佳）今日，中国环境与发展国际合作委员会2024年会在北京举办。生态环境部部长、中国环境与发展国际合作委员会中方执行副主席黄润秋表示，生态文明是人类文明发展的历史趋势，建设清洁美丽世界是人类的共同梦想。…
第二届中国酒业ESG论坛在上海举行
　　人民网北京10月10日电 （记者孙博洋）10月9日，“2024全国理性饮酒宣传周”启动，在同期举行的第二届中国酒业ESG论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉表示，酒类消费进入了“双理性时代”，酒类产业正处于转型重塑期。 ESG代表环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance），是指在投资和企业经营决策中考虑环境、社会和治理因素的一种方法。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部