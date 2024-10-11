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前8个月我国服务进出口总额同比增长14.3%

2024年10月11日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2024年1至8月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额48865.6亿元（人民币，下同），同比增长14.3%。其中，出口20058.4亿元，增长13.3%；进口28807.2亿元，增长15.1%；服务贸易逆差8748.8亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易继续增长。1至8月，知识密集型服务进出口18973.7亿元，增长4.4%。其中，知识密集型服务出口10772亿元，增长3.1%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、知识产权使用费，增幅分别为13.8%、10%；知识密集型服务进口8201.7亿元，增长6.2%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为35%、12.7%。

旅行服务增长迅猛。1至8月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口13336.4亿元，增长45%，为服务贸易第一大领域。

(责编：孙红丽、高雷)
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