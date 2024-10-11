人民网记者 王绍绍

精彩纷呈的演唱会、紧张刺激的体育赛事、富含历史文化底蕴的博物馆……在刚刚过去的国庆假期，一系列多元化的文旅活动不仅为游客带来了良好的旅游新体验，更激活了消费市场的新动能，为经济增长注入了强劲动力。

国庆黄金周文旅“热”力十足，带动消费快速增长，助力经济持续回升。经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

在国庆文旅的诸多新趋势中，“跟着演出去旅行”成为一大亮点。大型音乐节、演唱会等文艺活动，不仅为游客提供了丰富的精神享受，更是成为拉动地方经济增长的新引擎。据测算，假日期间全国营业性演出4.43万场次，同比增长14.5%。

在江苏南京溧水区举办的音乐节，吸引了来自全国各地的歌迷，其中外地游客占98%，除了直接门票收入近3000万元外，音乐节还带动了周边餐饮、住宿、采摘等消费约1.5亿元，实现了经济效益与文化效益的双丰收。

随着“体育＋文旅”模式不断深入，国庆期间各地涌现了一批由体育赛事引起的文旅风潮。2024中国网球公开赛，来自47个国家和地区的约400名选手参赛，为球迷带来一场网球盛宴；2024年WTT中国大满贯，“国乒奥运冠军团”领衔出战，吸引了众多球迷前来观赛……

这些赛事的举办，不仅提升了城市的体育氛围，更拉动了餐饮、住宿、交通等相关产业的发展。据相关部门负责人介绍，节假日期间，北京市在朝阳、石景山等10个区举办了16项体育赛事活动，涉及篮球、乒乓球、网球等12个项目，预计参与人数达到了37.5万人次。

“未来想要更好地发展‘体育+旅游’，需要在赛事品牌和制度等方面多措并举，为打造赛事品牌提供土壤。”业内专家表示，无论是城市还是乡村的体育赛事，都需要找到自身的核心竞争力，打造具有地方特色的品牌，创造更有利于体旅融合的发展环境。

近年来，随着新场景、新业态不断激发文旅消费潜能，各地积极构建消费新场景，近期涌现了不少亮点。

在浙江宁波，LBE大空间沉浸式探索展“童话之城”吸引了众多游客，游客只需戴上VR眼镜就能自由穿梭在展览陈列空间，感受美丽的童话“视”界；在北京，王府井开展“看我天地中轴”VR互动体验展，通过 VR大空间定位、虚拟现实、人工智能、实时渲染等技术，在真实空间中构建中轴线1:1全三维高精度仿真场景；在重庆，中国三峡博物馆上线三峡文化数字院线，借助VR等当下最前沿的视觉与技术手段，游客可沉浸式体验融合古老艺术与现代科技的数字博物馆，享受科技与文化交融之美。

游客需求的变化不断催生文旅消费新场景、新业态、新模式，旅游市场正在为游客提供更丰富的供给，在文旅融合的趋势下，各地都在不断探索新“玩法”。

“消费新场景是消费新业态、新模式、新产品的系统集成。”业内专家建议，应加快探索产业融合的新消费场景，积极构建文化和旅游新消费空间，寻求文旅产业创新发展的新路径，为扩大内需、促进经济社会发展贡献文旅力量。

交通运输部数据显示，国庆假期期间(10月1日至7日)，全社会跨区域人员流动量达20.03亿人次，日均28618.7万人次，比2023年同期日均增长3.9%，比2019年同期日均增长23.1%。

假日文旅的繁荣，折射了消费市场的蓬勃生机，映照着充满生机活力的中国。“延续国庆假期消费市场活跃态势，有关部门和地方需加快推进相关补贴政策落地，创新产品业态，进一步丰富供给，持续扩大内需，不断拓展消费新潜能。”业内专家表示。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经