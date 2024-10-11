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“两新”成效不断显现 “点燃”消费热情激发内需潜力

欧阳易佳
2024年10月11日08:57 | 来源：人民网
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加大财政金融政策支持力度，鼓励引导新一轮大规模设备更新；对老旧农机进行报废更新的补助政策，加速农业机械装备更新换代；全国范围消费品以旧换新，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”……今年以来，随着大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）行动的开展，在国家真金白银补贴的加持下，“两新”工作逐步取得明显成效。

设备更新政策持续推进，有效调动了经营主体更新生产、用能、电梯等各类设备的积极性。数据显示，前8个月，设备工器具购置投资增长16.8%，对全部投资增长的贡献率达到64.2%，比前7个月提高3.5个百分点。

消费品以旧换新政策不断优化扩围，各类政策红利逐步落实落细。长沙启动以旧换新政策，在国家政策基础上，叠加门店、工厂、旧机等各类补贴，最高补贴可达65%；上海家电补贴新增“线上渠道”，每人每类产品至高可领2000元……在刚刚过去的国庆假期，各地商企推出大力度促销活动，消费品以旧换新补贴优惠政策加码发力，让市民消费享受到更多优惠，进一步助力消费潜力快速释放。

商务部数据显示，国庆假期期间，共有251.88万名消费者购买以旧换新8大类家电产品（冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机）374.50万台，销售额达到178.35亿元。其中，排名前三的家电品类为空调、电冰箱、电脑，销售额分别达到45.19亿元、37.97亿元、26.24亿元。

以旧换新持续“加码”，多项政策利好叠加激发汽车消费热情。“我感觉近期购车的优惠力度相当吸引人，比如说我要买的这辆车，所有折扣加一起算下来能节省2万元左右。”在上海浦东新区开展的汽车进社区活动现场，消费者王女士告诉记者，像她这样全家出动前来看车买车的消费者不少，大家意见一致就当场下单。

“补贴政策+银行加码+厂商加码+车展福利”的组合拳，在国庆假期期间为汽车消费市场添了“一把火”。“花更少的钱换更好的车”，湖南消费市场热力十足，截至10月7日14时，共计收到2258人申请汽车置换更新补贴，购车金额3.49亿元；“置换客”成购车助力，福建假期消费“换”出新活力，截至10月7日，汽车报废更新申请提交数量25338辆，申请补贴金额4.55亿元，可带动汽车销售25亿元。

根据中国汽车流通协会的初步统计，9月份，全国乘用车厂家市场零售210万辆，同比2023年增长4%，较上月同期增长10%。

“消费品以旧换新政策不仅促进了消费需求的持续增长，还推动了经济的绿色转型和高质量发展，是扩大内需、促进经济循环畅通的措施之一。”业内专家表示，消费品以旧换新通过各类“真金白银”的补贴，有效激发了消费者的购买意愿，促进了消费品的更新换代，从而短期内形成扩大内需的规模效应。同时，以旧换新政策引领了产业升级，推动了相关行业的技术进步和绿色发展，提升了国民经济循环的质量和水平。

上述专家认为，未来，随着消费品以旧换新政策的持续强化与适用范围的不断扩大，市场规模有望迎来新一轮的增长。顺应消费领域的新形势与新趋势，需完善“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，让消费品以旧换新惠及更多消费者，为经济高质量发展注入强劲动力。

(责编：王连香、高雷)
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