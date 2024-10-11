人民网记者 乔雪峰

9月16日，一列满载新鲜蔬菜、应季水果等货物的冷链国际列车从中老铁路磨憨站缓缓驶出，标志着中老铁路国际货物列车累计运输货物量突破1000万吨大关。

目前，中老铁路跨境货物运输已覆盖老挝、泰国、越南、缅甸等12个国家和国内31个省（区、市）主要城市，跨境货物品类由开通初期的10多种扩展至2900多种，日均开行列数从初期的2列发展到现在的17列。

跨境货物运输火爆的背后，是物流业服务高质量发展的一个缩影。近日，中国物流与采购联合会发布了2024年9月份中国物流业景气指数，数值为52.4%，较上月回升0.9个百分点。

对此，中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，9月份，产业物流需求有序恢复，民生消费物流较快增长，电子元器件、医药化工、汽车制造及零部件、通信设备、家居家电耐用消费品等行业物流需求稳定回升。“后期，随着稳预期、增信心、扩投资、促消费和惠民生等一系列政策的实施，物流将继续保持平稳运行态势。”

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，9月份，供应链上下游进一步复苏，公路、铁路、航空和电商快递等物流实物量稳步增长，业务总量指数、新订单指数、业务活动预期指数连续回升，保持扩张区间运行，反映三季度以来物流供需保持适配增长、内生动力韧性回升，物流“金九”如期而至。

三季度以来，产业物流需求有序恢复，民生消费物流较快增长，9月份物流业务量加速增长，9月份业务总量指数为52.4%，环比提高0.9个百分点，分地区来看，东中西部地区均衡回升，东部地区、中部地区和西部地区物流业务总量指数分别回升0.3、1.1和1.3个百分点。

数据显示，9月份行业物流基本平稳，铁路运输业、道路运输业业务总量指数分别为54.4%和53%，环比分别回升0.5和0.6个百分点，稳住行业基本盘。航空物流需求蓄势待发，业务量呈现增长势头，9月份航空运输业业务总量指数和新订单指数分别为57.8%和59.5%，环比分别上升0.8和1.1个百分点。数据显示，鄂州花湖、广州白云、杭州萧山、郑州新郑、青岛胶东等机场货运航班均出现明显环比增长。

胡焓表示，综合9月份主要指数表现，全社会物流供需基本适配、均衡增长，供给侧随着物流枢纽、货运枢纽和大规模设施设备更新措施逐步实施，投资力度和重点向低碳节能环保和数智化方向转变，基础投资规模和设备利用率保持扩张区间，三季度新订单指数均值为51.8%，总体处在扩张区间。

开学季余热和旅游探亲季承前启后、无缝衔接，探亲、旅游客流持续旺盛，带动电商快递活跃度提升，9月份邮政快递业业务总量指数为69.9%，远高于全行业水平，重点调研企业业务量日均环比增长8%左右。

记者从国家邮政局获悉，今年国庆放假期间（10月1日-10月7日），全国邮政快递业运行总体平稳，揽收快递包裹31.61亿件，日均揽收量与2023年国庆长假相比增长28.4%；投递快递包裹31.20亿件，日均投递量与2023年国庆长假相比增长26.7%。

随着国庆假期的结束，快递物流业进入传统业务旺季。全行业将进一步夯实发展基础，巩固良好发展态势，更好发挥行业在畅通循环、促进消费、产业联动、乡村振兴中的作用，为经济社会发展增添动力。

(责编：王连香、高雷)

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