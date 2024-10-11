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农村公路越修越宽 老乡们的生活越来越红火

人民网记者 乔雪峰
2024年10月11日08:57 | 来源：人民网
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金秋十月，山西长城一号旅游公路车辆川流不息，涌入大同市新荣区的各个乡村。游客在采摘园采摘果蔬，在农家乐品尝当地美食、选购农产品，欢声笑语荡漾在乡村上空。

曾几何时，因公路狭窄、运输不便，家养鸡、土鸡蛋、糕面等农特产品没有销路，一些村庄守着“金饭碗”，村民们却难以发家致富。“村里交通不方便，地里种的、家里养的都卖不出去，更别说开办农家乐发展经济了。”破鲁堡乡黄土口村党支部书记赵得宝说，如今，公路越修越宽，游客可以直接到达农户院落，农特产品销路打开，村民收入也有了显著提高。

近年来，我国“四好农村路”建设取得实实在在的成效，农村公路成为农村地区摆脱贫困、实现小康、走向富裕的重要载体。截至2023年底，全国农村公路达到460万公里，通城畅乡的农村交通网络基本形成，日臻完善的农村公路网成为乡村产业振兴的“快车道”。

远望烟霭缥缈，耳畔溪水潺潺……走进安徽省六安市霍山县陡沙河温泉小镇，如同走进“世外桃源”。陡沙河村位于霍山县西南部，村里有独特的温泉资源，有着“千年锶温泉、人间美人汤”的美誉。

“过去，村里人均年收入只有3000元左右，现在已达2.5万元。”陡沙河村党支部书记黄文才高兴地说，近年来村里逐渐形成了以温泉养生为核心，带动有机生态农业、中医药健康、特色民宿融合发展的“1＋3”产业模式，经济、社会、文化等各项事业得到了长足发展。

“交通运输条件的改善，不仅改变公路沿线村容村貌，也提振了人们的精气神。”霍山县交通运输局局长董开业介绍，大别山国家旅游通道霍山县沿线的村庄基本都建设了村史馆，还谱写了村歌。

数据显示，2014年至2023年，全国新改建农村公路超250万公里，累计解决了821个乡镇、7.06万个建制村通硬化路难题，实现了具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路。

随着一条条“四好农村路”的建成，改变了乡村交通落后的面貌，为当地群众拓宽了一条脱贫致富路。不少地区因地制宜开展农村公路路域环境整治，美化农村公路沿线景观，更好助推美丽乡村建设。

“这条路让我印象深刻，公路两边干净，周边景色漂亮，沿途能打卡延庆三张‘金名片’，我会推荐给家人朋友来这里体验自驾游。”自驾游车主陈先生对顺畅的农村公路赞不绝口。

这条路说的就是北京市延庆区的“探寻长城世园冬奥山水之旅精品自驾路线”，该线路由12条县级以上公路组成，全长约126.7公里。行驶其中，不仅能穿越历史的长河、领略大自然的壮美风光，还能体验冰雪运动的激情与速度。

通过高质量推进“四好农村路”建设，延庆区创建了13条国家级和市级最美农村公路，为出行提供了优美的路域环境，也带动了延庆“四季游”热度持续攀升。

“这条路线对我们这里发展旅游起到了很大推动作用，越来越多的自驾游爱好者愿意来我们张山营镇体验美食和民宿。”谈及自驾路线带来的变化，一位民宿主理人说。

近年来，随着农村公路越修越宽，老乡们的生活变得越来越红火。数据显示，2023年，全国农村公路完成固定资产投资4843亿元，新改建农村公路18.8万公里，实施交通运输领域以工代赈项目4214个，吸纳农村劳动力约20万人，为促进农村发展、农业增效、农民增收，扎实推进乡村全面振兴提供了有力保障。

“目前中国已经形成外通内连、通城畅乡、客车到村、安全便捷的农村交通运输网络服务体系。”交通运输部公路局局长周荣峰表示，“四好农村路”串联起了城市和乡村，实现了“城货下乡、山货进城”，缩短了城乡间的时空距离，盘活了农村地区的特色资源。

同时，“四好农村路”还留住了乡韵乡愁、改变了农村风貌、改变了乡村文明，有力推动了农村经济到社会经济发展，成为了名副其实的民生工程、民心工程、责任工程。

(责编：王连香、高雷)
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