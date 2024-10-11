人民网记者 车柯蒙

“现在缴社保费跟交水电费一样方便了。”日前，在江苏省常州市钟楼区邹区镇泰村社区，居民王德明在参加当地税务、人社、居委会联合开展的城乡居民养老保险宣传活动时，学会了在手机上缴纳社保费。

记者了解到，在江苏，有7500多万缴费人，其中5000多万是城乡居民，“网上办”“掌上办”等非接触式缴费方式，正提升当地缴费便利化水平。

国家税务总局社会保险费司（非税收入司）司长郑文敏表示，社会保险费征管职责划转税务部门以来，国家税务总局认真贯彻落实党中央、国务院部署，坚持以人民为中心的发展思想，积极做好费款征收和缴费服务工作，有力促进了社保基金包括医保基金收入的可持续增长。

据郑文敏介绍，为配合国家医保局持续巩固和提升全民参保质量，推动医疗保障事业健康发展，各地税务部门持续加强政策宣传，拓宽缴费渠道，推动全面实现企业社保缴费业务“网上办”、个人社保缴费业务“掌上办”，缴费便利化水平显著提升。

不仅在江苏，点点鼠标、动动手指就可以完成社保缴费，这种方式已成为多地社保缴费的新常态。

“只要线上提交一次申请就能快速完成退费、参保、缴费多件事一次办。”日前，江西省九江市湖口县万年青水泥有限公司人事专员沈超在线完成了多项社保费业务。记者了解到，近年来，江西税务部门大力推行社保费业务“网上办”“掌上办”，缴费人足不出户完成业务办理已成为常态，全省线上缴费人数稳定在98%以上。

国家税务总局大连市税务局则联合多个部门推出“社税驿站”服务品牌。据悉，该服务品牌已实现业务办理场景的全量下沉，覆盖大连10万用人单位和600万缴费人，通过银行网点、医疗机构等渗透到城市的各个角落。其中，“社税驿站”在医院的应用尤为突出。

据悉，大连市税务局将服务前移至各医疗机构，设立专人专岗处理新生儿相关政务服务事项，实现出生即办、同城通办、费用免垫。通过优化业务流程和数据共享，新生儿户籍登记、参保登记、保费缴纳等业务得以高效规范办理。

在厦门，税务部门联合医保、卫健等部门，通过共享家庭身份信息，在新生儿医保“一件事”服务中上线“父亲”角色功能。符合条件的新生儿父母任一方皆可通过“厦门医疗保障”微信小程序或支付宝服务号、厦门税务App登录个人账号为新生儿办理预参保登记及缴费。

业界专家认为，一系列创新举措正助力税务部门不断提升服务效能，为民众提供更加便捷、高效的社保费征缴服务。

(责编：王连香、高雷)

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