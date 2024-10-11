人民网记者 孙红丽

“关注很长时间了，趁假期促销赶紧入手。”在北京大兴区某家电卖场，崔女士刚刚下单一台洗烘一体的滚筒洗衣机。她对记者说，国庆促销加上以旧换新补贴，算下来价格非常实惠。

国庆长假期间，全国各地积极开展系列促销活动，满足消费者丰富多样的购物需求。其中，消费品以旧换新成为促销主打。

以旧换新持续激发市场活力

今年国庆假期，在持续加力家电家居以旧换新、发放餐饮消费券等政策拉动下，上海消费市场分外活跃。上海市商务委员会10月8日发布的数据显示，家电家居以旧换新政策拉动效果明显，国家八大品类家电补贴日均销售5407万元，环比节前增长140.0%。家居、家装、适老产品补贴日均销售2314万元，环比节前增长228.7%。

北京市商务局的数据显示，家电以旧换新政策持续加力，重点支持的电冰箱、洗衣机、电视等8类家电商品，假日期间订单约6万台。

假期期间，陕西消费市场节日氛围浓厚。监测数据显示，全省570家零售、餐饮样本企业节日期间销售26.84亿元。特别是开展消费品以旧换新活动以来，家电补贴带动家电消费5.1亿元，家用电器类产品同比增长24.99%，成为拉动假日消费的重要引擎。

江苏省聚焦家电换新、服务消费等4大重点行业，围绕“苏新消费·金秋惠购”主题累计开展600余场消费促进活动，其中以旧换新活动200余场。截至10月7日，江苏省绿色节能家电以旧换新专项活动累计销售金额31.92亿元、销售件数57.69万件，发放政府补贴金额5.44亿元。其中，县域门店销售金额9.56亿元，发放政府补贴金额1.79亿元，下沉市场消费进一步激活。

在福建，全省各地加快落实以旧换新支持政策，持续扩容完善参与商户及商品，真金白银优惠直达消费者，引领国庆假期消费。福建省商务厅的数据显示，截至10月7日，全省银联云闪付以旧换新专区访问量超360万人次，享受补贴用户数达9万人。

汽车“换新”市场供销两旺

国家税务总局公布的增值税发票数据显示，国庆假期，以旧换新补贴政策降低消费者购车门槛，车企推出降价促销、购车优惠、购车礼包等优惠，进一步助推汽车市场迎来消费热潮，全国二手车销量同比增长65.9%，汽车新车销量同比增长11.7%，其中新能源车同比增长45.8%。

在广东，“政府+车展+车企+车商”多重购车补贴优惠叠加，进一步推动了汽车消费市场升温。数据显示，国庆假期广东省汽车以旧换新带动销售量43772辆，销售金额超103.49亿元。

在江西，汽车消费热情同样高涨。宜春市中心城区秋季汽车展销会期间，共有50余个汽车品牌、超400款车型参展，接待群众超5万人次，成交额近9300万元。据商务部监测，10月1日至6日，江西省重点监测汽车企业销售额同比增长8.2%。

在青海，国家和省级加力支持消费品以旧换新政策持续发力。10月1日至7日，第28届西宁晚报“十一”车展在青海国际会展中心举办，60多个品牌近千款车型集中亮相，各经销商抢抓以旧换新政策商机，再叠加各类优惠活动，开幕首日即实现汽车成交破千台，创历年车展新高。

“以旧换新一是促消费，二是促回收再利用。具体到汽车领域，锂电池的回收是个挑战，以旧换新开启了动力电池回收时代。”知名经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林建议，随着政策的深入，要提高以旧换新等优惠政策的便利性，鼓励商家和消费者用好政策，发挥出更好的效果。

“目前消费品以旧换新的配套实施细则全面出台、资金全面下达、政策全面启动，乘用车零售量大幅回升，家电销售额由降转升。我们要加大相关政策推进实施力度，推动商品消费持续增加。”10月8日，国家发展改革委主任郑栅洁在国新办发布会上如是表示。

(责编：杨迪、高雷)

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