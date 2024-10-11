人民网北京10月11日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年7—8月，农业农村部组织开展了2024年第二次国家农产品质量安全例行监测工作，抽检蔬菜、水果、畜禽产品和水产品等4大类产品7523批次样品，涉及104个品种和130项参数，总体合格率97.7%。

从监测品种看，抽检的蔬菜中，水生蔬菜、食用菌、茎类蔬菜全部合格，瓜类、芸薹属类、茄果类蔬菜合格率均在99%以上。抽检的水果中，苹果、西瓜、柑橘、葡萄等品种合格率分别为100%、100%、100%、98.7%。抽检的畜禽产品中，猪肝、禽蛋、猪肉、羊肉、牛肉、禽肉合格率分别为100%、100%、99.9%、99.4%、98.5%、98.2%。抽检的水产品中，对虾、大黄鱼、鲢鱼全部合格，鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼合格率分别为99.3%、99%、97.8%。

据介绍，今年第二次例行监测共抽检了31个省份的897个蔬菜水果生产基地、129辆蔬菜和水果运输车、295个屠宰场、167个养殖场、205辆水产品运输车、521个暂养池、715个农产品批发（农贸）市场。监测结果显示，蔬菜、水果、畜禽产品、水产品合格率分别为97.5%、98.6%、99.4%、95.1%。

农业农村部相关负责人表示，按照随检随报、随报随转工作机制，已及时将发现的不合格样品信息转送地方农业农村部门，要求限期查清问题、跟踪处置、上报情况。同时，统筹推进重点问题品种药物残留攻坚治理，实施精准监管；探索建立产地准出分类把关监管制度，根据种养主体不同风险等级，推动实施差异化监管。

民以食为天，食以安为先。专家表示，做好农产品质量安全工作必须在“产”“管”“治”上下功夫，统筹推进产业发展、政府监管、社会共治，实现高质量发展、高效能监管和高水平治理的有机统一。

(责编：王连香、高雷)

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