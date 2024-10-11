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数字赋能和美乡村 2024年全国数字乡村创新大赛决赛结果即将揭晓

2024年10月11日09:59 | 来源：央视网公益
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原标题：数字赋能和美乡村 2024年全国数字乡村创新大赛决赛结果即将揭晓

数字赋能乡村振兴，创新引领乡村未来。2024年全国数字乡村创新大赛决赛及颁奖仪式将于10月11日-12日在山西省大同市举行。本次大赛聚焦数字技术赋能乡村建设，激发数字乡村创新活力，进一步发现挖掘优秀人才，宣传推介典型案例，推动创新成果应用落地。

权威赛事专业指导 共绘数字乡村新蓝图

数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。6月7日2024年全国数字乡村创新大赛正式启动，中央网信办、农业农村部共同指导，大赛组织架构进一步完善，权威性和专业性进一步提升。作为数字乡村建设工作的重点项目，大赛已列入《2024年数字乡村发展工作要点》。

10月11日-12日，中央网信办、农业农村部负责同志，有关省（区、市）网信、农业农村部门负责同志、大赛拟设场景地区负责同志以及投资机构代表、参赛代表、媒体记者等400余人将汇聚一堂，共同见证优胜者的诞生。赛后，大赛组委会还将组织获奖选手代表与投资机构进行交流、对接，进一步推进创新成果转化落地。

3大赛道10个方向 创意赋美乡村生活

今年是全国数字乡村创新大赛举办的第二年。2024年全国数字乡村创新大赛秉持开门办赛原则，围绕《数字乡村发展战略纲要》《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》和乡村振兴重点任务部署，设置应用场景创新、机制创新和技术产品创新3大赛道，包含乡村数字富民产业、乡村数字治理、乡村数字惠民服务、乡村数字文化、智慧美丽乡村、涉农资源整合共享、乡村振兴多元共建、城乡区域协调发展、关键核心技术研发应用和新一代信息技术创新应用10个方向。

自今年6月以来，大赛共收到1665名参赛者（包括单位、个人）提交的1414件作品，作品数量较去年提高49%。经过初赛、复赛选拔，最终入围决赛的作品21件。在11日的决赛中，他们将带来各自的创意数智化解决方案，助力乡村振兴发展。

多元化激励 助力乡村加“数”前行

为了吸引多方人才献计献策，大赛除设置一二三等奖及优胜奖外，还设有特别奖项。此外，大赛充分发挥平台作用，为获奖选手和优秀案例，提供案例推介、宣传展示、产融对接、供需对接、交流学习的机会。10月12日，大赛组委会将举办投资机构见面会以及观摩、展示活动，邀请与会嘉宾实地观摩西谷庄村“北斗导航+智慧农业”、唐家堡村“智慧黄花基地”、坊城新村“5G+数联网智慧云州综合平台”；举办数字乡村成果展巡展，进一步推广典型案例，共享数字乡村建设创新成果。

征程万里风正劲。10月11日-12日，让我们聚焦2024年全国数字乡村创新大赛决赛及颁奖仪式，共同探索数字乡村发展的新模式，推进数字乡村建设迈上新台阶。

(责编：王连香、李楠桦)
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