原标题：锚定AI主航道，浪潮信息的专利布局很“系统”

当前，我国正在大力发展新质生产力，新质生产力的显著特点是创新，科技创新是发展新质生产力的核心要素。对于高新技术企业来说，科技创新尤为重要，不仅促进新质生产力的形成，也决定了企业的核心竞争力。

据浪潮信息介绍，截至目前，浪潮信息拥有有效专利超过1.5万件，发明占比超过82%，遍及服务器、存储、网络、人工智能等领域，累计申请PCT国际专利超过1600件，海外有效专利超过300件，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区。2024年以来已公开专利2900余件，其中围绕智算系统创新优化的架构设计、互连技术、液冷技术、系统管理与控制、人工智能等技术方向，合计专利数占比超60%。

专利数量体现了企业科技创新实力，专利布局则反映了企业科技创新和战略方向。从浪潮信息的专利战略布局，体现了浪潮信息的战略理念和科技创新发力点。

人工智能方向：大模型的发展对AI系统的算效和模效提出新要求。浪潮信息近两年重点加码算力调度、系统架构、算法优化等技术创新，打通多元多模的协同路径，以平台化、全栈化的全局优化理念，提高大模型应用开发效率，提升AI系统的整体算效和模效。围绕模型算法优化、AI算力资源调度、AI硬件加速等细分技术累计布局专利超过5000件，最近几年的数量逐年大幅提升，2024年累计公开人工智能方向专利超过800件。

例如，在AI算力资源调度方面公开的一系列专利，通过异构计算集群的资源统一管理和多策略调度、AI训练作业全生命周期管理、集群资源管理等技术方案，实现了对智算集群的CPU及多元异构AI加速卡资源的统一管理、调度及监控，有效提高了计算资源的利用率和生产效率。

再如，在AI模型算法优化方面公开的一系列专利，围绕样本数据集优化、大模型的训练和推理方式、全参微调等方面进行了技术改进，有效提升了模型训练效果和推理任务上的泛化能力，大幅提高了模型的训练效率和模型性能。

液冷散热方向：液冷凭借其解决高功耗、高密度散热问题的先进优势，突破风冷散热局限，成为新型数据中心的重要选择。浪潮信息持续践行“All in液冷”战略，积极推动液冷规模化、产业化发展。据IDC统计，2023年浪潮信息液冷服务器以超四成的市占率稳居中国第一。作为液冷领域领军者，浪潮信息不断优化液冷产品的设计和工艺，截至目前，浪潮信息拥有液冷散热领域核心专利700余件，2024年公开的专利超过130件。

如在液冷技术方面公开的一系列专利中，针对冷板式液冷、浸没式液冷、数据中心散热智能环控等细分方向进行布局，以解决液冷系统漏液、喷溅、拆装复杂、散热功耗大等技术问题，大大提升了服务器和数据中心的散热效率，降低数据中心的PUE(Power Usage Effectiveness)，提高了数据中心的绿色化程度。

互连技术方向：智算集群对大规模卡间互连的兼容性、传输效率、时延等指标提出了更高的要求，让卡间实现高速互联愈加重要。浪潮信息围绕多元异构计算互连、同构多处理器互连、信号互连等细分技术进行了专利布局，整体共布局专利超过650件，2024年以来已公开专利近80件。尤其是围绕CXL（Compute Express Link）高速互连技术进行的专利布局超过160件。

例如，在多元异构计算互连方面公开的一系列专利中，通过新型互连拓扑结构以及一致性通信链路设计，消除了异构系统中不同类型的设备因互连协议不同而无法建立互连的问题，提高了设备间缓存一致性和存取能力。

浪潮信息设立“专利墙” 激发员工创新激情

据了解，浪潮信息服务器有效专利数量位居中国第一、国际领先，2023年荣获知识产权领域最高奖项“中国专利金奖”，也是中国服务器领域的首个专利金奖。浪潮信息具有健全的科研创新平台体系在北京、深圳、苏州、济南、郑州、西安等地建立了7个研发中心。

越来越多的专利申请和持续不断的科技创新，成为浪潮信息这家全球第二大服务器供应商加快发展的动力引擎，也让浪潮信息站在产业技术变革的前沿阵地。如今，面向通用人工智能新时代，浪潮信息锚定了AI主航道，通过科技创新，培育新质生产力，推动AI落地。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经