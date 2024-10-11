原标题：茶颜悦色首进苏州，携雀巢定制全新升级奶基底诚意相见

从长沙司门口一间不足30平方米的小店到全国十九城的700多家门店，茶颜悦色以“做一杯有温度的茶”为使命，凭借“新中式鲜茶”理念和“中茶新做”新工艺，将传统与现代完美融合，并不断探索更多中国茶文化的可能性，为每一位顾客打造高品质的饮茶体验。2024年9月28日，茶颜悦色在苏州观前街、仁恒仓街、星悦汇三店同开，携全新升级后的雀巢奶基底、多样有趣的店铺形态和丰富限定的周边礼品敬献苏州。

其中，仁恒仓街门店是“茶叶子铺”店型，备有茶具、茶叶、零食等与“茶”有关的吃喝。星悦汇和观前街是“游园会”店型，在茶元素的基础上，还包含了文具文创、趣味潮玩等品类，为顾客打造可玩、可逛、可休憩的生活空间。

茶颜悦色拥有忌廉篇、沫泡篇、清浅奶盖篇、柠檬系列、创意原叶篇、涓滴山丘篇及限量稀缺系列七个系列作品。此次首进苏州，茶颜携雀巢专门定制的全新奶基底产品“放心全脂牛奶”，满足了当地消费者对于饮品的高要求。作为拥有158年历史的奶制品营养专家，雀巢通过“全乳脂”工艺打造的独创乳基结构，以优质乳蛋白与乳脂分子的极优配比，构建出奶泡打发的稳定体系，让茶颜悦色的灵魂“奶沫”更加细腻轻柔、绵密丝滑、停留时间更持久、奶泡品质更稳定，同时达到口感清爽、不压茶香的效果，完美展现茶与奶的和谐交融。在苏州这座历史悠久、文化底蕴深厚的城市中，茶颜悦色与雀巢的这一联手举措，为追求卓越品味与文化享受的顾客提供了理想之选。

开业首周，顾客在苏州三家门店微信扫码，即可免费成为会员，领取2张优惠券；会员开业充值即可加赠见面礼（仅针对到店充值），充100得110，额外加送4包2.5元小零食；充200得220，额外加送4包2.5元小零食+1包价值9.9元的“习惯茶”。积点兑换活动也将在门店上线。会员每正价购买一杯饮品即可获赠一个电子积点，正价+会员全余额支付，每杯可得1.5个积点，可持电子积点在茶颜悦色微信小程序周边商城内兑换大量周边及饮品券。

此外，茶颜悦色还深度融入苏州当地文化，将非遗缂丝《乳塘乳鸭图》、甲辰巷砖塔、虎丘塔、拙政园等元素复刻在苏州城市限定纸杯和明信片上，同时门店还将推出苏州城市限定礼盒，顾客还有机会获得雀巢联名款的城市限定扇子作为纪念。

(责编：曹淼、李源)

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