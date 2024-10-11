秋收过半 沃野飘香（新时代画卷）
|
图①：饱满的稻穗。
习近平总书记指出：今年，我们克服较为严重的自然灾害等不利影响，实现夏粮增产、早稻稳产，全年粮食有望再获丰收，为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。
秋粮占全年粮食产量的75%左右，是夺取全年粮食丰收的关键。今年秋粮面积继续增加，在田作物长势较好，夺取粮食和农业丰收有良好基础。
秋粮播种以来，天气条件较为有利，玉米、大豆、中晚稻等作物长势总体正常偏好。财政支持、科技护航、金融助力……经过各方努力，全国秋粮有望再获丰收。目前，全国大部地区进入收获高峰期，最近的日收面积超过3000万亩。据农情调度，截至10月10日，全国秋粮已收获54.8%，进度同比快1.7个百分点。分作物看，玉米已收57.7%，一季稻已收56.9%，大豆已收63.7%，双季晚稻预计10月下旬开镰收获。分地区看，西南收获过七成，黄淮海过六成半，长江中下游和华南收获近五成，东北过三成半，进度均快于上年同期。
“三秋”生产既是今年粮食生产的收官战，又是来年夺丰收的第一季。当前，各地正扎实推进秋收各项任务，落实粮食安全党政同责要求，坚决打好“三秋”农业生产这场硬仗，确保秋粮丰收入仓，奋力夺取全年粮食和农业丰收。
（本报记者 常 钦）
《 人民日报 》（ 2024年10月11日 08 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2024年第二次国家农产品质量安全例行监测总体合格率为97.7%
- 人民网北京10月11日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年7—8月，农业农村部组织开展了2024年第二次国家农产品质量安全例行监测工作，抽检蔬菜、水果、畜禽产品和水产品等4大类产品7523批次样品，涉及104个品种和130项参数，总体合格率97.7%。 从监测品种看，抽检的蔬菜中，水生蔬菜、食用菌、茎类蔬菜全部合格，瓜类、芸薹属类、茄果类蔬菜合格率均在99%以上。…
- 评论
- 关注