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秋收过半 沃野飘香（新时代画卷）

2024年10月11日10:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：饱满的稻穗。
　　胡攀学摄（影像中国）
　　图②：四川省达州市开江县任市镇新街社区田间，农民望着刚收割的有机水稻，喜笑颜开。
　　邓良奎摄（影像中国）
　　图③：山东省临沂市郯城县郯城街道农民在扬晒玉米。
　　张春雷摄（人民视觉）
　　图④：西藏自治区日喀则市白朗县巴扎乡农民在收获青稞。
　　新华社记者 晋美多吉摄
　　图⑤：黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司的玉米地块内，大型无人驾驶玉米收获机正在作业。
　　徐宏宇摄（新华社发）
　　图⑥：江苏省宿迁市泗洪县金锁镇双湖社区，收割机在大豆玉米带状复合种植田间作业。
　　许昌亮摄（人民视觉）
　　图⑦：湖北省宜昌市秭归县长春村村民用无人机转运稻谷。
　　郑家裕摄（新华社发）
　　图⑧：贵州省黔西市洪水镇，农民在摊晒稻谷。
　　史开心摄（人民视觉）
　　图⑨：安徽省黄山市歙县阳产村，农民在晾晒农作物。
　　郑 宏摄（影像中国）

　　习近平总书记指出：今年，我们克服较为严重的自然灾害等不利影响，实现夏粮增产、早稻稳产，全年粮食有望再获丰收，为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。

　　秋粮占全年粮食产量的75%左右，是夺取全年粮食丰收的关键。今年秋粮面积继续增加，在田作物长势较好，夺取粮食和农业丰收有良好基础。

　　秋粮播种以来，天气条件较为有利，玉米、大豆、中晚稻等作物长势总体正常偏好。财政支持、科技护航、金融助力……经过各方努力，全国秋粮有望再获丰收。目前，全国大部地区进入收获高峰期，最近的日收面积超过3000万亩。据农情调度，截至10月10日，全国秋粮已收获54.8%，进度同比快1.7个百分点。分作物看，玉米已收57.7%，一季稻已收56.9%，大豆已收63.7%，双季晚稻预计10月下旬开镰收获。分地区看，西南收获过七成，黄淮海过六成半，长江中下游和华南收获近五成，东北过三成半，进度均快于上年同期。

　　“三秋”生产既是今年粮食生产的收官战，又是来年夺丰收的第一季。当前，各地正扎实推进秋收各项任务，落实粮食安全党政同责要求，坚决打好“三秋”农业生产这场硬仗，确保秋粮丰收入仓，奋力夺取全年粮食和农业丰收。

　　（本报记者  常  钦）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月11日 08 版）

(责编：杨曦、陈键)
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