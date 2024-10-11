四川邛崃市形成种业全产业链——
让更多良种生根发芽（产粮大县探丰年）
稻浪翻金，收割机来回穿梭，一串串饱满的稻穗被吞入“机腹”，收割、脱粒一气呵成。
“今年夏天，连续多天气温超过40摄氏度，水稻熬过炙热真是不容易。”伴着收割机轰鸣声，四川省邛崃市火星村党委书记黄光伦唠起今年农情，“多亏了新品种‘荃香优512’，扛住了高温考验，每亩产量超过1400斤。”
农业现代化，种子是基础。只有用自己的手攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗。
邛崃是国家级制种大县，水稻制种面积稳定在2.8万亩以上，杂交水稻种子年产量超620万公斤，种子年加工能力达1.15万吨。
西南地区首个国家级农作物种业园区——天府现代种业园，就坐落于邛崃。这里布局着农业农村部天府种业创新重点实验室邛崃分中心等7个重大功能性平台，集聚多家种业及关联企业。
晨光中，四川农业大学水稻研究所教授李平早早来到田里，为收种选种做准备。这阵子是试验关键期，他不敢松懈，“团队今年的科研‘收成’咋样，就看这几天了。”
吸引李平团队的，是邛崃良好的科研环境。
近年来，邛崃构建“揭榜挂帅”联合攻关机制，统筹科研院所和企业，共同组建四川现代种业研究院。10个校企育种攻关联合体，聚焦17个育种课题，展开科研竞赛。“德粳4号”“川油81”等新品种，在这里相继问世。
“我们在邛崃的好几个乡镇都有试验田，重点选育重金属低积累水稻新品种，在此基础上实现优产、高产相结合。”李平一年中有大半年时间扎在邛崃的田间地头。
去年9月，四川省种质资源中心库在邛崃揭牌试运行。中心库占地面积约10亩，可保存农作物种质资源52.4万份、畜禽种质资源105万剂、水产种质资源26万剂。
3号中期库，零下3摄氏度，相对湿度40％……集中监控系统屏幕上，实时显示相关数据。“在现有设计标准下，种质资源最长可贮存50年。”四川省农业科学院副院长杨武云介绍，中心库承担着抢救性收集国内外优质种质资源的任务，正努力解决国内种质资源库散、小、弱的问题。
“经过数十年的努力，邛崃已经形成从育种研发到示范推广、繁种制种、加工包装、市场营销的种业全产业链。”邛崃市农业农村局党组书记、局长杨昕之表示，“我们将以天府现代种业园为载体，集聚科研、生产、企业、服务等要素，让更多邛崃培育的良种在各地生根发芽。”
《 人民日报 》（ 2024年10月11日 03 版）
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