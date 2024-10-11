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全国铁路10月11日实行新的货物列车运行图

2024年10月11日11:09 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉（下称国铁集团），10月11日起，全国铁路实行新的货物列车运行图。调图后，货运产品进一步优化，货运能力和服务品质实现新提升。

国铁集团运输部负责人表示，此次调图，是国铁集团加快推进铁路现代物流体系建设，提升铁路货运服务品质和效率，对全国铁路货物列车开行方案进行的一次优化调整，将更好适应市场需求，为有效降低全社会物流成本，更好服务建设全国统一大市场，助力经济社会高质量发展提供有力支撑。

一是优化国内快运班列产品供给。统筹考虑市场需求、线路能力和装备资源，优化调整跨铁路局集团公司快运班列开行方案，加快构建全国快捷货运物流圈，增开沙岭至哈尔滨南、江村至成都北、西安国际港至西宁等方向城际班列，城际班列开行总量达131列；增开江村至乔司、三水西至王家营西、广州国际港至西安国际港等方向多式联运班列，多式联运班列开行总量达123列。

二是提升服务高水平对外开放能力。安排中欧班列图定线路93条，较现图增加2条，保持中亚班列40条开行规模。提升班列运输品质，积极拓展境外运输通道，常态化开行跨里海中欧、中亚班列，保障国际供应链稳定畅通。扩大全程时刻表中欧班列开行范围，每周安排开行全程时刻表中欧班列17列，提升中欧间货物运输效率。与海关部门加强合作，积极推广铁路快速通关模式，提升口岸通关能力和效率，助力畅通国内国际双循环。

三是保障国计民生重点货物运输需求。统筹利用线路、车站、装备和货场资源，深入挖掘货物运输潜力，发挥大秦、浩吉、瓦日等重载铁路作用，加大万吨列车开行力度，开好跨铁路局集团公司大宗直达列车，优化部分干线列车开行结构，在集通铁路、兖石铁路等线路增开普通货物列车63列，提升主要货运通道能力，精心组织冬季电煤保供运输，全力保障国计民生重点物资运输需求，服务国民经济平稳运行和人民群众生产生活。

四是提升货运服务品质。发挥全国40个铁路物流中心作用，推出物流新产品、新服务、新业态。坚持以客户为中心，加快发展物流总包，有效整合全程物流资源，着力构建高铁快运、多联快车、铁海快线等铁路快运产品网络。探索开行客车式货运班列，明确服务内容和质量标准，打造高品质的铁路物流品牌。加强铁路物流装备创新投用，推进铁路物流场站转型升级和专用线建设，减少物流中间环节，实行灵活浮动的货运价格，助力有效降低社会物流成本。优化完善95306平台服务功能，实现货运业务全流程网上办理和集中办理，优化推广物流金融等服务，进一步提升客户体验。

鉴于全国铁路旅客列车运行图已于2024年6月15日进行调整，并经暑运和中秋、国庆假期大客流的实践检验，基本满足旅客出行需求，四季度旅客列车基本运行图总体不变，各铁路局集团公司将根据客流需求实行“一日一图”，灵活安排运力，动态优化旅客列车开行方案。为服务旅游经济发展，新图安排乌鲁木齐至北屯市、北屯市至伊宁、伊宁至库尔勒、库尔勒至喀什、喀什至库车、库车至哈密等6条旅游列车运行线。

(责编：王连香、高雷)
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