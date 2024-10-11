原标题：打击职务侵占 守护企业权益

今年以来，济宁市公安局任城区分局经侦大队全力贯彻落实上级公安机关部署要求，围绕中心，聚焦稳定，坚持以“四个坚持”为抓手，充分发挥经侦职能作用，打击经济犯罪、优化营商环境、保障社会民生。全面助力营造法治化营商环境、护航广大企业高质量发展。

近日，任城经侦大队成功破获一起职务侵占案。犯罪嫌疑人张某利用自己身为某公司财务人员的职务之便，将公司资金转移到个人账户，并在财务账目上作假隐瞒。经侦查发现，张某侵占公司资金共计10万元。最终，张某因职务侵占罪被判处有期徒刑，并被责令返还侵占的全部资金。

面对经济犯罪手段日益复杂多变的形势，任城区公安分局经侦大队秉持“以打促防、打防结合”的工作思路，坚持一手抓打击、一手抓防范，切实增强打击质效。通过大数据分析、智能研判，对可能引起经济风险的领域进行提前介入、精准防控。今年以来，任城区公安分局经侦大队对职务侵占、合同诈骗等侵犯企业合法权益的经济犯罪，始终保持严打态势，强化情报研判,提升打击实效，先后破获各类涉企经济案件8起，挽回经济损失500余万元。

任城区公安分局在此提醒：企业或其他单位应加强对内部人员管理，建立完善监督检查机制，安排专人负责财务监督，并定期开展检查，杜绝员工利用职务便利侵占公司财务；公司应定期对员工进行合规培训，让员工了解公司的合规政策，并知悉违反相关规定的严重后果。健康安全的企业内部环境，是保障企业可持续发展的基础，为更好地促进经济的健康发展，促进良好的营商环境，公安机关将不断提升服务企业的决心和信心，积极为企业提供法律帮助，严厉打击经济犯罪活动，全力提升打击犯罪、防控风险、保障稳定的能力与水平。（邵清海 王嘉泽）

(责编：董童、李源)

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