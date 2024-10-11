人民网北京10月11日电 （记者杜燕飞）乡村教育是助力乡村振兴的重要内容。作为素质教育的重要组成部分，体育教育是促进青少年身心全面发展的有效途径。

近日，一场小学足球友谊赛在北京师范大学实验小学展开。参赛球员一方来自北师大实验小学足球队，另一方是青海省玉树州曲麻莱县来京参加“国家能源集团小小石榴籽”足球研学营的10名小学球员。

双方球员在赛后合影留念。毛忱摄

作为国家能源集团定点帮扶县，2023年，国家能源集团与曲麻莱县人民政府共同启动了“黄河源头逐梦·小将培养计划”青少年足球公益项目，以特色教育为突破口展开教育帮扶。

据介绍，项目实施一年多来，曲麻莱青少年足球队软硬件条件得到改善，增加了许多走出去参加职业赛事的交流机会，运动员和教练员的水平持续提升。2023年曲麻莱向青海省女足U15输送了17名女足队员；2023年和2024年曲麻莱连续2年获得U13组中国青少年足球联赛（青海赛区）冠军，18名队员被特招到中央民族大学附属中学玉树（海东）分校。

“过去我只能用牛粪做标志盘、垒起简易的球门，在放羊的时候练习传球射门。现在训练场有很多崭新的训练器材，我更有动力好好练球了。”11岁的曲麻莱青训营队员多杰然丁说。

国家能源集团挂职曲麻莱县委副书记、副县长董铸表示，足球运动在孩子心里播撒了努力拼搏、不断进取的种子，让他们获得更多的教育与求学机会，有了更多的职业规划方向，拓宽了成长路径。

体育是乡村发展的重要内容。当前，各地正大力发展乡村体育产业，培育乡村体育产业多元化业态，加强乡村体育人才队伍建设，推进体教融合，推动乡村振兴。

国家体育总局等12部门此前联合印发的《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》强调，“利用寒暑假、节假日组织开展以体育+研学为内容的青少年营地活动”“实施乡村体育后备力量‘雏鹰计划’”“扶持田径、足球、篮球、排球等项目在乡村学校的推广与普及”。

业内人士表示，体育教育在帮助学生享受运动乐趣、强健体魄的同时，更有益于磨练意志、健全人格，是促进青少年身心全面发展的有效途径，更是提升国民整体素质的重要举措。这将为乡村人才的成长奠定基础，为乡村长远发展注入源源不断的动力。同时，要构建乡村体育教育公益生态，发挥不同组织的协同力量、形成强大的资源优势，为乡村体育教育注入强劲的内在发展动力，助力乡村振兴建设。

(责编：王连香、高雷)

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