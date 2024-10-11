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全国秋粮收获过半 部分主产区秋收工作基本结束

2024年10月11日13:39 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，截至10月10日，全国秋粮已收获54.8%，进度同比快1.7个百分点，有望再获丰收。目前，部分主产区秋收工作基本结束。

秋粮是全年粮食生产的大头，约占全年粮食总产量的四分之三。总体来看，今年秋粮播种面积继续增加，在田秋作物长势较好，为夺取全年粮食丰收打下了良好基础。

分作物看，玉米已收57.7%，一季稻已收56.9%，大豆已收63.7%，双季晚稻预计10月下旬开镰收获。分地区看，西南收获过七成，黄淮海过六成半，长江中下游和华南收获近五成，东北过三成半，进度均快于上年同期。

当前，部分主产区秋收工作基本结束。河南省农业农村厅数据显示，自9月20日开始大规模收获以来，已累计收获秋作物10819万亩，占种植面积的92.5%，其中秋粮收获7173万亩，占种植面积的94%。除沿黄水稻、晚茬红薯、倒茬蔬菜外，河南秋收工作已基本结束。

手中有粮，心里不慌。我国仅用不到世界10％的耕地，生产了世界近25％的粮食，养活了世界近20％的人口。用一组数字看信心：党的十八大以来，我国粮食产量更是连续9年稳定在1.3万亿斤以上；2023年我国人均粮食占有量达到493公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线；截至2023年，全国绿色、有机、名特优新、地理标志农产品认证登记总数达到7.5万个。

今年，农业农村部大力开展粮油作物大面积单产提升行动，重点推广合理增密、水肥一体化等技术模式，带动玉米、大豆、水稻等作物亩穗数普遍增加。

“秋粮播种以来，天气条件较为有利，热量充足、降水充沛，农业灾害虽局部重，但整体较轻，玉米、大豆、中晚稻等作物长势总体正常偏好，全国秋粮有望再获丰收。”农业农村部种植业管理司副司长吕修涛介绍。

在财政支持方面，今年，中央财政在秋粮产量形成关键期安排20.4亿元支持秋粮“一喷多促”，促进了大面积均衡增产。“下一步，重点是组织抢收抢烘，确保颗粒归仓。”吕修涛说。

在近期农业农村部召开的全国“三秋”农业生产工作视频会议上，相关负责人表示，要抓住最后的窗口期，精心抓好秋粮后期田管，持续落实稳产增产关键措施，努力增加粒重、提高产量。

(责编：王连香、高雷)
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