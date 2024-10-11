人民网北京10月11日电 （记者杜燕飞）当前，央企开展提质增效专项行动，加大科技创新，深化国有企业改革，布局战略性新兴产业和未来产业，发挥国民经济“稳定器”“压舱石”作用。

中国石化10日举行高质量发展成果发布暨“感动石化”特别节目，集中发布了公司10大高质量发展成果。这些成果涵盖能源保障、产业发展、绿色低碳、科技创新、民生保障等方面，是推进高端化智能化绿色化发展、走新型工业化道路的案例。

此次发布的10个成果包括：《地下珠峰“深地一号”树起油气产业发展新高度》《巅峰突破 芳烃成套技术创新驱动未来》《破岩而出 涪陵页岩气田领航东方页岩革命》《阔步高歌 CCUS引领全球碳中和新潮流》《热力无限 深处能量温暖地球家园》《巨轮启航 世界级乙烯基地铸就产业标杆》《能源至净 高端清洁油品为美好生活加油》《旭日东升 引领中国陆相断陷湖盆页岩油开发》《清洁低碳 绿色企业行动打造行业绿色发展标杆》《“氢”启未来 库车项目展开绿色能源新画卷》。

其中，“深地一号”累计落实4个亿吨级油气区带，刷新了“中国深度”产业坐标；具有自主知识产权的芳烃成套技术使我国成为世界上第三个掌握该项技术的国家；我国首个实现页岩气商业开发的页岩气田——涪陵页岩气田累计为长江经济带沿线送去近700亿立方米“涪气”；我国首个百万吨级CCUS项目示范工程为绿色低碳转型发展探索出一条降碳与封碳并重的新路径；建成我国首座地热供暖“无烟城”，推动我国深层高温地热勘探开发走向世界前列；攻关形成具有自主知识产权的百万吨乙烯成套技术；推动我国油品质量升级，带动全产业链向绿色低碳转型；稳步建设我国首个陆相断陷湖盆页岩油国家级示范区；启动国内规模最大的全产业链绿色企业创建行动——绿色企业行动计划；库车绿氢项目开创了我国炼化领域耦合绿氢实现低碳发展的新路径，积极推动氢能交通发展。

中国石化党组书记、董事长马永生表示，新征程上，中国石化将端牢能源饭碗，扎实走好新型工业化道路，挺立科技自立自强脊梁，为中国式现代化建设再立新功、再创佳绩。

(责编：王震、高雷)

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