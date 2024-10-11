人民网北京10月11日电 （记者杜燕飞）国家发改委10日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自10月10日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140元、145元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别上调0.11元、0.12元、0.11元。

至此，国内油价迎来年内第8次上调，国内油价呈现“8涨8降4搁浅”格局。除海南和西藏外，其他地区92号汽油价格仍维持在“7元时代”。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油将多花5.5元。

国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（9月20至10月9日），国际油价震荡上涨。国家发改委价格监测中心预计，短期内国际油价仍将呈震荡走势。

下一轮成品油调价窗口将于10月23日24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦在接受人民网记者采访时表示，以当前国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局呈现上调趋势，且上调幅度较大。展望后市，虽然近期地缘因素的支撑有所减弱，但“欧佩克+”石油减产氛围仍在继续。整体来看，预计下一轮成品油价格上调的概率加大。

金联创成品油分析师王延婷告诉人民网记者，近期国际油价涨至较高位置，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率将处于正向区间波动。短期内，国际原油价格走势仍以震荡为主，下一轮成品油价格上调概率较大。

附：各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油8.59元/升

西藏拉萨：92号汽油8.36元/升

云南昆明：92号汽油7.63元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.62元/升

贵州贵阳：92号汽油7.73元/升

四川成都：92号汽油7.58元/升

重庆：92号汽油7.55元/升

广西南宁：92号汽油7.54元/升

广东广州：92号汽油7.5元/升

湖北武汉：92号汽油7.49元/升

河南郑州；92号汽油7.49元/升

北京：92号汽油7.48元/升

甘肃兰州：92号汽油7.48元/升

河北石家庄：92号汽油7.47元/升

天津：92号汽油7.47元/升

福建福州：92号汽油7.45元/升

江苏南京：92号汽油7.45元/升

山东济南：92号汽油7.45元/升

浙江杭州：92号汽油7.45元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.44元/升

吉林长春：92号汽油7.44元/升

上海：92号汽油7.44元/升

江西南昌：92号汽油7.44元/升

青海西宁：92号汽油7.44元/升

安徽合肥：92号汽油7.44元/升

湖南长沙：92号汽油7.43元/升

山西太原：92号汽油7.43元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.42元/升

宁夏银川：92号汽油7.38元/升

陕西西安：92号汽油7.37元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.26元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经