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“人工智能+”步履铿锵 “燃”动产业变革新引擎

焦磊
2024年10月11日16:48 | 来源：人民网
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当下，人工智能正深刻改变社会生产生活场景，成为产业变革的重要驱动力。今年的政府工作报告首次提出开展“人工智能+”行动，这标志着人工智能技术在国家战略中的地位日益提升。

在政策部署上，多项针对数字基础设施超前建设、算力资源优化配置和建设产业集群试验区的措施陆续规划落地，为“人工智能+”行动的开展提供了坚实的基础。

目前，从基础层、框架层、模型层到应用层，我国人工智能全产业链体系正加快构建与完善，并逐渐在部分城市、细分领域跑出产业“加速度”。

全面的人工智能产业体系初步构建

近年来，我国人工智能产业在技术创新、产品创造和行业应用等方面实现快速发展，初步构建了较为全面的人工智能产业体系。工信部数据显示，中国人工智能相关企业超过4500家，核心产业规模已接近6000亿元人民币，产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。

布局方面，在产业链上游，作为发展底座，算力、算法和数据等基础层产业成为近来业界投资重点。

北京人工智能公共算力平台的点亮、京津冀最大绿色算力中心的投产运营、全国首个5A级智算中心在上海诞生……全国多地正在加速算力中心的布局和落地，为AI模型训练和推理提供了强大的支持。截至2024年6月，中国在用算力中心超过830万标准机架，算力规模达246 EFLOPS（指每秒百亿亿次浮点运算）。

同时，算力芯片行业正加速国产替代进程。华为、海光信息、寒武纪等国内企业已经在算力芯片领域取得了显著进展，通过技术创新和市场拓展不断提升自身竞争力。

在基础层的加持下，模型层和应用层正加速发力。

截至2024年7月30日，全国范围内已有197个生成式人工智能服务通过备案，通用大模型、行业大模型占比分别为31％、69％，行业大模型涉及教育、金融、办公、政务和医疗等领域，并向传媒、招聘、家装、心理等更广阔的场景延伸，行业大模型的类型愈加丰富。

应用方面，作为人工智能应用开发最早、最成熟的领域，图像和语音识别应用已趋于成熟，广泛的应用场景有望给行业带来更大的市场规模和收入潜力。

同时，AI产业的投资方向也发生了显著变化。根据天风证券研报整理，图像和语音识别、AR/VR硬件、AI芯片与算力、自动驾驶技术、生成式人工智能、工业自动化与机器人等领域成为融资最活跃的赛道。

将人工智能变为地区发展潜能

加快利用人工智能技术赋能产业建设，已成为各地社会经济发展的重中之重。从中央到地方，政策体系加快完善，旨在带动AI对产业升级的牵引，并将拓展应用场景作为关键内容。

例如，北京市发布的《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024—2025年）》明确提出，2025年底，力争形成3—5个先进可用、自主可控的基础大模型产品，100个优秀的行业大模型产品和1000个行业成功案例。

此外，深圳市工信局印发的《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》提出，“深化全域全时全场景应用，打造场景应用先锋”；上海市提出，到2025年底，520项依申请高频服务事项实现“少填少交智能审”，“小申”智能客服解决率达到80％，集中纳管高频算法模型超100个、数源目录超200个。

标准体系加快形成，护航AI产业健康可持续发展。《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》聚焦关键技术、智能产品与服务、赋能新型工业化、行业应用等七方面重点方向，完善人工智能标准工作顶层设计，强化全产业链标准工作协同，统筹推进标准的研究、制定、实施和国际化，为推动我国人工智能产业高质量发展提供坚实的技术支撑。

沿着产业发展路径，AI产业在各地持续“开花结果”。作为人工智能产业的发展高地，北京获备案的大模型有82款，占全国超四成，文心一言、智谱清言、月之暗面kimi等已成为面向公众服务的大模型明星产品；中国信通院数据显示，北京已拥有人工智能企业1332家，占全国4474家的近三成；从上游的算力、数据到下游的应用企业以及相关研究机构，上海徐汇打造“人工智能（大模型）”千亿产业集群；成都已拥有超900家人工智能领域科技型企业，人工智能产业近三年的复合增长率超40%，预计今年人工智能与机器人产业规模将超过千亿元。

专家认为，人工智能正在从“热话题”真正转化成推动我国产业转型升级和现代化产业体系建设的“内燃机”。随着人工智能全产业链体系加快构建、全社会对于AI应用需求的提升，相关细分领域将迎合市场跑出“加速度”，同时催生产业链虹吸效应，加快新质生产力发展。

(责编：王震、高雷)
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