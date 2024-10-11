焦磊

“西游热”相关词条登上海内外社交媒体热搜榜单、相关取景地古建文化引来中外游客驻足……近期，《黑神话：悟空》引发的中国文化热在海外走红，这不仅标志着中国游戏产业在技术创新和内容创意方面取得显著成就，也为世界提供了一个深入了解中国文化的全新途径。

这是我国知识密集型服务贸易蓬勃发展的真实写照。知识密集型服务，是指以知识和技术为主体创造附加值的服务，具有劳动投入素质优、附加值高、创新性强等特征。随着数字经济成为全球经济发展热点，知识密集型服务贸易正不断引领国际贸易向新趋势发展，未来增长潜力巨大。

商务部近日发布的数据显示，1-8月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额48865.6亿元，同比增长14.3%。其中，知识密集型服务进出口18973.7亿元，增长4.4%。

知识密集型服务贸易的继续增长，是当下数智化技术不断催生新业态、新动能的重要表现。对此，业内专家分析认为，知识密集型服务贸易的稳定增长，代表我国服务贸易创新、高质量发展取得了新成效。

值得一提的是，在知识密集型服务贸易中，个人文化和娱乐服务进出口均呈现较快增长势头。其中，出口增速为13.8%，进口增速为35%。

业内分析认为，个人文化娱乐服务进出口实现显著增长，得益于数字化时代的到来，在线文化娱乐需求显著提高。同时，我国数字技术的发展有力支撑相关产业竞争力提升。此外，中国在文化领域的进一步开放，得以推动更多优质文化和娱乐内容可以“引进来”和“走出去”。

此外，旅行服务增长迅猛。1-8月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口13336.4亿元，增长45%，为服务贸易第一大领域。

今年9月，国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》（以下简称《意见》），《意见》在推动服务贸易制度型开放、促进资源要素跨境流动、推进重点领域创新发展、拓展国际市场布局、完善支撑体系5个方面，提出了20项任务举措、70多条具体政策措施。

商务部相关负责人表示，《意见》对新形势下服务贸易高质量发展作出了全面、系统的部署，是今后一个时期我国服务贸易发展的重要指导性文件。

当前，全球服务贸易和服务业合作深入发展，服务贸易成为经济全球化的重要推动力。据世贸组织统计，2013—2023年，全球服务出口年均增长4.9%，约为货物出口增速的两倍，服务贸易占货物和服务贸易总额的比重增加到1/4。我国将服务贸易作为扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的重要抓手，持续推动服务贸易加快发展，2023年全国服务进出口6.6万亿元人民币，同比增长10%，规模创历史新高。

近年来，我国数字技术与实体经济不断融合，不断推动在线旅游、网络游戏、网络文学等新型消费业态与应用场景涌现，激发了服务贸易的增量潜力。

2023年，中国离岸服务外包执行额达到1513.6亿美元，自主研发游戏海外销售收入达到166.7亿美元，多款头部游戏在海外广受认可，长期位居下载榜前列。网络文学出海市场规模突破40亿元，海外访问用户约为2.3亿人，网络文学生态“出海”格局初步形成……众包、云外包、平台分包等服务外包新业态新模式不断涌现，“云端经济”生态逐步形成。

业内专家表示，未来服务贸易发展将呈现持续扩大开放、持续高质量发展、强化服务贸易发展平台等趋势。要抢抓发展机遇，加快推动我国服务业和服务贸易开放创新发展，成为全球服务贸易增长的重要力量。

(责编：王震、高雷)

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