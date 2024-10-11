人民网北京10月11日电 （焦磊）近期，在折叠屏、AI等新技术的加持下，消费电子终端新品加速探索落地，叠加消费品以旧换新政策的有力支持，消费电子产业显著回暖。由NIQ-GfK联合中国电子商会共同发布的《2024-2025中国科技类消费电子产业发展白皮书》（以下简称“白皮书”）显示，2024年中国科技及耐用消费品市场加速回升，预计营业额将达约22,406亿元，同比增长约5%。

其中，以手机为主、穿戴为辅的个人消费电子场景产生的营业额增速达到10%，占比在五成以上，而本土品牌提供的品质优良且性价比极佳的产品愈受消费者青睐。GfK中国区董事总经理卢岩表示，随着“以旧换新”等一系列宏观经济政策的出台，中国消费潜力将不断释放，一些主要电子科技消费品将逐步引领整体电子科技消费品市场的回升。

今年以来，以智能手机为代表的通讯零售市场保持两位数的强劲增长，引领了国内科技及耐用消费品市场整体回升。白皮书数据显示，手机和穿戴等个人消费电子场景2024年营业额预计将超过1.1万亿元，同比增速达10%；其中智能手机零售市场上半年销售额超过5000亿元，同比增长14%。受手机市场回升和大健康需求拉动，智能穿戴设备同比增速在今年二季度提升至19%，智能手环也呈现全面复苏态势。

白皮书预计，家电方面2024年预计贡献超过6200亿元的营业额。其中小家电销售额2588亿元，同比增长2%，新消费场景与新销售通路拉起科技创新为主导的新品类增长趋势；大家电在以旧换新等多个政策支持下也维持了基本盘，销售额达3618亿元，连续三年保持平稳。

值得一提的是，受益于户外旅游、短视频直播等新消费场景持续刺激，摄影摄像品类市场涌现出大量吸引年轻消费者入场的新品类，5000至10000元的中低端入门产品最受青睐。白皮书显示，2023年中国影像市场零售量额约426万台、281亿元，同比分别增长36%、34%，2024年上半年市场依旧保持着增长态势，销量同比增速维持在35%左右。

同时，调研显示，AI是目前各行业均积极拥抱的智能化方向，其未来产品可塑空间广阔，市场潜力将伴随主流群体的接纳与学习迎来跨越式攀升。根据白皮书数据，72%的受访者表示“愿意为拥有AI功能/技术的产品支付额外费用”。

硬件的智能升级同样成为驱动家电市场增长的重要因素。数据显示，2024年上半年，智能大家电、智能厨卫大电和智能环境电器的零售额分别同比增长了5.3%、4.8%和15.7%；各主要细分市场的智能家电占比较去年同期均有提升，特别是大家电中的智能产品占比已稳定在五成以上。

GfK中国通信科技业务负责人龚毅表示，未来AI赋能的科技创新或可激发消费者对场景专业化和高效化的升级需求，助力挖掘科技类消费电子市场增长潜力。

(责编：王震、高雷)

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