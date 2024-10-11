周东利

在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。保利发展控股集团股份有限公司作为责任央企，抓住深化国资国企改革的重要机遇，在助力人民安居宜居、促进高质量充分就业、提高人民生活品质方面持续释放企业独特竞争优势。

助力人民安居宜居，切实保障住房需求。中国式现代化，民生为大。保利发展所在的房地产行业，是服务、保障和改善民生的重点领域，经过国企改革三年行动，企业实力更强、结构更优、服务保障更有力。保利发展抓住城镇化发展机遇，用好青年发展型城市建设试点等契机，聚焦主责主业，明晰企业功能定位，以服务民生福祉为目标，投入了更多精力关注青年等新市民需要，加大保障性租赁住房供给力度，发展长租公寓、人才公寓等保障性租赁住房，在广州、杭州、成都等近20个城市管理与储备房源1万余间，助力安居宜居工程建设。同时，积极响应国家“双碳”目标，把握住房建设领域数字智能、工业产业化的趋势，以打造技术应用实施地、低碳智慧人居产业链链长为科技创新总体目标，搭建“和筑优选”全产业链数字化供应链平台，自主研发“保利智家”智能家居系统，广泛推动AI及BIM技术的产业化应用，近3年已建设绿色建筑5512万平方米，以科技创新为产品力赋能，以科技改革激活新质生产力。

搭建青年成长平台，促进高质量充分就业。发展建设中的城市总会充满机遇。保利发展聚焦重点群体就业，立足高校毕业生和城乡青年，不断健全服务体系，加强青年职业培训，为青年成长搭舞台、创条件。通过“培训+就业”模式，连续举办8期“星火班”，为乡村青年提供职业教育和就业岗位，约580名乡村青年在成长成才的道路上彰显青春风采；通过项目建设带动产业链发展、拉动行业就业，产业链上下游创造的青年就业岗位数以百万计；通过探索搭建“和你成长”青年培养机制，重视企业发展与青年建功立业同频共振，把青年人才集聚优势转化为创新创造优势、发展优势，让青年在城市建设项目中担大任、挑大梁，实现人力资本和青年个人价值的双升华。

提高人民生活品质，扎实推动共同富裕。共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。保利发展既是国资央企，又是经营主体，在服务经济社会发展大局中，始终秉持“国家所需、人民所盼、保利所能”，致力于打造“不动产生态平台”，积极融入共同富裕建设。以不动产为抓手深耕城市更新项目，通过空间升级，聚焦城市更新与微改造，助力解决城市内各板块发展不平衡的问题，让老城市更加美好；以人文精神牵引社区服务升级，聚焦“新老”两端，精心打造青年公寓和社区养老服务场景，让百姓生活更加美好；以公共服务打通社会基层治理“最后一公里”，聚焦共享共建共治，打造西塘景区、大孤山镇域服务等标杆样板，进一步解决城乡差距问题，让城镇乡村更加美好。

推进中国式现代化需要进一步全面深化改革。保利发展将深刻认识深化国资国企改革的战略意义，重点聚焦提高核心竞争力和增强核心功能，牢牢守住房地产工作的人民性、政治性这一定位，坚持以人为本，全力落实好各项关键任务，更好履行企业的责任使命，以更有力的举措，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业做出新的贡献。

（作者为保利发展党委副书记、总经理）

(责编：董童、李源)

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