彰显央企担当，助力美好生活
在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。保利发展控股集团股份有限公司作为责任央企，抓住深化国资国企改革的重要机遇，在助力人民安居宜居、促进高质量充分就业、提高人民生活品质方面持续释放企业独特竞争优势。
助力人民安居宜居，切实保障住房需求。中国式现代化，民生为大。保利发展所在的房地产行业，是服务、保障和改善民生的重点领域，经过国企改革三年行动，企业实力更强、结构更优、服务保障更有力。保利发展抓住城镇化发展机遇，用好青年发展型城市建设试点等契机，聚焦主责主业，明晰企业功能定位，以服务民生福祉为目标，投入了更多精力关注青年等新市民需要，加大保障性租赁住房供给力度，发展长租公寓、人才公寓等保障性租赁住房，在广州、杭州、成都等近20个城市管理与储备房源1万余间，助力安居宜居工程建设。同时，积极响应国家“双碳”目标，把握住房建设领域数字智能、工业产业化的趋势，以打造技术应用实施地、低碳智慧人居产业链链长为科技创新总体目标，搭建“和筑优选”全产业链数字化供应链平台，自主研发“保利智家”智能家居系统，广泛推动AI及BIM技术的产业化应用，近3年已建设绿色建筑5512万平方米，以科技创新为产品力赋能，以科技改革激活新质生产力。
搭建青年成长平台，促进高质量充分就业。发展建设中的城市总会充满机遇。保利发展聚焦重点群体就业，立足高校毕业生和城乡青年，不断健全服务体系，加强青年职业培训，为青年成长搭舞台、创条件。通过“培训+就业”模式，连续举办8期“星火班”，为乡村青年提供职业教育和就业岗位，约580名乡村青年在成长成才的道路上彰显青春风采；通过项目建设带动产业链发展、拉动行业就业，产业链上下游创造的青年就业岗位数以百万计；通过探索搭建“和你成长”青年培养机制，重视企业发展与青年建功立业同频共振，把青年人才集聚优势转化为创新创造优势、发展优势，让青年在城市建设项目中担大任、挑大梁，实现人力资本和青年个人价值的双升华。
提高人民生活品质，扎实推动共同富裕。共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。保利发展既是国资央企，又是经营主体，在服务经济社会发展大局中，始终秉持“国家所需、人民所盼、保利所能”，致力于打造“不动产生态平台”，积极融入共同富裕建设。以不动产为抓手深耕城市更新项目，通过空间升级，聚焦城市更新与微改造，助力解决城市内各板块发展不平衡的问题，让老城市更加美好；以人文精神牵引社区服务升级，聚焦“新老”两端，精心打造青年公寓和社区养老服务场景，让百姓生活更加美好；以公共服务打通社会基层治理“最后一公里”，聚焦共享共建共治，打造西塘景区、大孤山镇域服务等标杆样板，进一步解决城乡差距问题，让城镇乡村更加美好。
推进中国式现代化需要进一步全面深化改革。保利发展将深刻认识深化国资国企改革的战略意义，重点聚焦提高核心竞争力和增强核心功能，牢牢守住房地产工作的人民性、政治性这一定位，坚持以人为本，全力落实好各项关键任务，更好履行企业的责任使命，以更有力的举措，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业做出新的贡献。
（作者为保利发展党委副书记、总经理）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 北交所：从严打击惩处违规减持行为
- 人民网北京10月11日电 （记者王震）据北交所网站消息，近日，北交所发现个别投资者通过大宗交易自大股东处受让股份后，短期内卖出，违反了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》关于“上市公司大股东通过大宗交易或协议转让方式减持其所持有的本公司股份的，受让方在受让后6个月内，不得减持其所受让的股份”的相关规定。 北交所从严从快予以查处，对相关投资者实施公开谴责并限制证券账户交易6个月等监管措施。…
- 评论
- 关注