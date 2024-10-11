原标题：上海人民电器厂110年：百年征程，高品质服务国家战略

今年9月12日，业内首台 20Hz低频高电压万能式断路器认证颁证仪式在中国质量认证中心北京总部举行。鉴定委员会认为，该产品的20Hz低频技术达到国际领先水平，并填补了该领域空白。

生产商是具有110年历史的上海电器股份有限公司人民电器厂（以下简称上海人民电器厂）。业内人士对这家企业的名号再熟悉不过。中华人民共和国成立以来的第一台断路器、第一台智能断路器，以及第一台低频高电压断路器都源自于这家企业。

“我们肯在提升品质上下苦功夫，一直坚持用品质铸就我们的品牌。由此，我们会与时俱进，不断创新管理体系、培养团队人才。”上海人民电器厂厂长徐瑞忠近期向媒体分享了企业的发展经验。在他看来，围绕服务国家战略，精益求精地提升品质、推动产业链升级，是上海人民电器厂百年长青的密码。

百年征程，填补业内多项空白

开启中国近代化潮流的上海，开全国之先，在20世纪初期涌现出一批立足实业、辐射中外的企业。上海人民电器厂的历史便可追溯到1914年，它由依巴德电灯公司、依巴德电池厂、鸿康电料行、鸿康电工器材厂组成，主要生产干电池和手摇唱机、电话机、交换机、变压器、互感器等产品，成为国内电器行业的先驱者。

1949年，新中国成立，当时百业待兴。20世纪50年代，上海人民电器厂开始自行设计生产DW0空气断路器、CJ0交流接触器、JR0热继电器和QC0电磁起动器等系列产品，“上联”牌产品逐步取代了仿苏四十年代产品，成为国内第一家低压电器专业工厂。

“DW0、CJ0、JR0，这些编号的最后一个字为什么都是‘0’呢？因为当时企业还没有自己的编号，都用国家统一的编号。这个‘0’是有寓意的，代表着新中国的电器行业从零开始。”徐瑞忠说。

20世纪60年代，上海人民电器厂开发了DW10空气断路器、CJ10系列交流接触器、JR16B热继电器、QC12电磁起动器，标志着我国低压电器发展的里程碑，是国内低压电器的第一次飞跃。80年代，引进开发ME系列空气断路器、B系列交流接触器、T系列热继电器和MSB系列电磁起动器，缩短了与国际先进水平的差距，标志着国内低压电器的第二次飞跃。

上世纪90年代，上海人民电器厂与上海电器科学研究所联合开发国内第一台RMW1智能型万能式断路器，完成了国家“八五”重点技术开发项目，使产品技术水平接近了国际先进水平，标志着国内低压电器的第三次飞跃。1994年，上海人民电器厂成为低压电器行业首家通过ISO9001质量认证体系审核的企业。

进入21世纪后，企业积极拥抱新的市场需求。其自主研发了RMW2智能型万能式断路器、RMM3 系列塑料外壳式断路器和RMD2控制类电器，达到国际先进水平。2023年，RMW3-6300T以及RMV1-12/1250-31.5M成功入选《2023年度上海市第一批创新产品推荐目录》。2024年，企业生产的首台 20Hz低频高电压万能式断路器再次填补了行业空白。

面向竞争，向数字化技术转型

上海人民电器厂虽是国企，但其所面对的生存压力并不比民营企业小。徐瑞忠介绍，国内的低压电器行业有2000多家企业，无论是国企还是民营企业，都处在完全开放的竞争环境里，没有核心竞争优势的企业很容易被淘汰。

如何提升企业的综合竞争力？上海人民电器厂近年来推行“五化建设”：研发的数字化，产线的自动化，物流的精益化，信息的集成化，管理的智慧化。

但要实现从管理机制到生产技术上的全面创新，并不容易。上海人民电器厂是低压断路器生产的骨干企业，所涉及的零部件、工人岗位繁多。要将机制和技术环节都理顺，需要功夫。要改革，也需要魄力。

“110年来，我们厂见证了行业从手工制造业到机械制造业的转型。现在大家都在说，要数字化转型。但实际上，真正实现研发数字化的企业不多。传统企业在改革中，遇到的困难、阻力比较大，往往将‘数字化转型’只停留在了文字材料层面。”徐瑞忠说。

有悠久历史的制造型企业，如何向数字化、智能化转型？上海人民电器厂能够借鉴的同行不多，只能自己摸着石头过河。徐瑞忠介绍，企业组建了关于智能制造的项目组，项目组成员平均年龄不超过35岁，鼓励年轻人大胆创新；同时企业组织了一些有经验的老师傅，组成专家评审组，保障项目组在研发进度上能够稳步前进。

在如今的上海人民电器厂生产车间，生产模式已由智能产线替代，比传统生产模式提高了几倍的效率。智能产线全部由上海人民电器厂智能制造团队自主参与设计，充分考虑到企业的运用实际和柔性生产。不但拥有目前行业内独一无二的“低压框架断路器产线中的抽屉座自动装配技术”，同时还能做到一般自动产线无法做到的多规格、多产品混线。

“在以前，各个生产环节手工熟练度要求很高，不同产线、不同岗位上的工人在技术上常是互不相通的。”徐瑞忠说，智能产线的应用，降低了劳动强度、释放了劳动力，这不仅让技术工人有更多的时间和精力去学习新技能，也提升了企业的综合竞争力。

今年6月，上海人民电器厂成为上海市首批数字化认证企业。据悉，企业已在研发、生产、销售、物流、供应链到服务的全流程中，广泛应用了诸如PLM、MES、WMS、SAP、CRM等信息系统，结合自动化产线（包括AGV、自动立库）等先进智能制造设备，实现了生产经营全流程的数字化、自动化和智能化。

服务国家，注重创新也坚持产品质量

2024年，“新质生产力”成为互联网热词。相关研究者指出，中国智能制造领域历经多年发展与沉淀，在推动智能制造以及相关产业服务为行业带来效益。

对于低压电器行业来说，随着互联网、智能电网、新能源等行业的快速发展，对低压电器元件与系统提出了更新和更高的技术和质量要求，低压电器逐步向智能化、小型化、模块化、绿色环保等发展，并取得了突破性的技术进展。

上海电气集团股份有限公司数字与信息化部高级工程师夏静介绍，电气近年来围绕国家战略，致力于数字新技术和工业场景的融合应用，电气的每个业务单元都在根据自身的产品特性、设计特性、工艺特性、制造特性，积极推动传统工业产业的自动化改造、数字化转型和智能化升级，打造更加环保、安全、智能、经济、稳定的工业体系。

作为上海电气集团的一员，上海人民电器厂也在立足于服务国家战略这一定位上，进行生产端创新。徐瑞忠介绍，目前企业的研发方向有两个，一个是服务新能源，另一个是服务智能配电网。他以上海人民电器厂自主研发的20Hz低频高电压万能式断路器举例说，“我们将传统电网50赫兹输送频率降至20赫兹，通过降低输电频率，减少‘输电阻力’，从而提高输电容量、距离和效率。”

他介绍，低频柔性输电技术未来将会有更大的应用空间，因为这项技术在大规模海上风电送出、多岛屿互联等场景下，与现有的工频交流和直流输电相比，在70至200公里海域内有着明显的经济优势。这是因为，海底电缆有功功率传输受限，工频交流输电超过70公里时，电能输送效率有限，而直流输电需要在输电两侧配备大型海上换流平台，在离岸200公里内的海上风电送出场景下成本偏高；而一旦实现输电频率变换，这会填补了工频输电和直流输电的短板。业内人士普遍认为，低频柔性输电技术在大规模海上风电汇集送出、城市电网互联及扩容、偏远海岛地区供电等方面有更大的应用前景。

“无论技术怎么先进，上海人民电器厂始终最注重的还是产品质量。”徐瑞忠以电器里的弹簧举例说，小小的弹簧看似不起眼，但电器中机械力的传导却是靠弹簧，上海人民电器厂数十年来却始终坚持自己生产弹簧，依靠自动弹簧绕制技术，并坚持对每一根弹簧原料进行理化试验，保证了每一根弹簧在产品中的精准控制。

上海人民电器厂还采用了全编码可追溯管理体系，使得每件产品都拥有一个专用条形码，它记录着产品从订单配发开始的每一步制造环节详细信息，并时刻监控着每件产品的制造全过程。当产品装配线开始运转，派工、装配、检测便在信息化、自动化的流水线上同步开展，确保产品品质的制造流程也就此启动。

“上海人民电器厂曾被业内同行称为‘国内低压电器的摇篮’。‘上联’品牌已是几代中国人的记忆。而当下，我们厂要参与市场竞争，要立于不败之地、更好地服务于国家，我们只有不断强化产品质量和服务质量。”徐瑞忠说。

(责编：董童、李源)

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