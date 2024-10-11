人民网北京10月11日电 （记者王震）据中国网信网消息，按照2024年“清朗”系列专项行动计划安排，为整治网上国家通用语言文字不规范使用乱象，塑造有利于未成年人健康成长的网络环境和育人生态，近日，中央网信办、教育部印发通知，部署开展“清朗·规范网络语言文字使用”专项行动。

专项行动聚焦部分网站平台在热搜榜单、首页首屏、发现精选等重点环节呈现的语言文字不规范、不文明现象，重点整治歪曲音、形、义，编造网络黑话烂梗，滥用隐晦表达等突出问题。

专项行动要求，各地网信、教育部门要强化协同联动，形成依法管理和正面引导合力，坚持问题导向，聚焦群众反映集中的问题，聚焦未成年人等特殊群体权益保护，畅通举报渠道，集中清理不规范、不文明网络语言文字相关信息，严格落实整治任务。鼓励各地结合工作实际，加强语言文字相关法律法规科普宣传，倡导文明用语用字，营造全社会重视和参与的良好氛围。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经