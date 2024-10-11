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提质增效 国有企业高标准履行社会责任

人民网记者 黄盛
2024年10月11日19:02 | 来源：人民网
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近年来，我国在国有企业依法合规经营、发挥科技创新作用、加快绿色发展步伐、支持乡村全面振兴和区域协调发展等方面作出了一系列政策部署，推动国有企业通过高标准履行社会责任、增强核心功能、提高核心竞争力，充分发挥在科技创新、产业引领、安全支撑方面的重要作用。

未来如何进一步提升国有企业价值，让服务经济社会发展更加有力有效？近日在济南举办的山东省属国资国企社会责任报告（2023）集中发布活动上，业界人士指出，近年来，山东省国资委统筹推进省属国资国企社会责任与ESG（环境、社会和公司治理）各项工作，指导省属企业在做强做优主业、深化国企改革、坚持科技创新、服务重大战略、助力乡村振兴、保障和改善民生等方面积极履责。2023年，山东省属企业主要财务指标再创历史新高，完成研发投入487.3亿元，年均节约能源约203万吨标准煤；近两年投资乡村振兴项目总额达123亿元；近三年累计向社会提供就业岗位51862个；近五年累计对外捐赠超10亿元。

参会嘉宾表示，当前可持续发展已成为业界共识，环境、社会和公司治理获得的关注与日俱增，有关标准规则日趋完善。国有企业进一步深化社会责任理念与企业经营管理的融合。

“我们要既立足当前又放眼长远，实现企业高质量发展的同时为儿童健康产业添彩。”华特达因总裁、达因药业总经理杨杰在活动上表示，公司积极响应“健康中国”战略，聚焦儿童健康产业，将“成为儿童保健和治疗领域的领军企业”作为发展目标，形成了以“儿童保健和治疗领域”为核心的儿童健康产业整体化布局。

业内人士表示，在进一步深化国有企业改革中，国有企业要围绕增强核心功能、提升核心竞争力，不断完善各方面体制机制，加快把社会责任理念全面融入企业战略、重大决策和企业文化建设，与企业经营管理进行有机融合。

(责编：王震、高雷)
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