新华社北京10月11日电 题：把大国重器掌握在自己手里——三峡工程持续服务经济社会高质量发展

新华社记者郁琼源

习近平总书记强调，真正的大国重器，一定要掌握在自己手里。

三峡工程是国之重器，三峡工程的成功建成和运转，是我国社会主义制度能够集中力量办大事优越性的典范，是中国人民富于智慧和创造性的典范，是中华民族日益走向繁荣强盛的典范。

三峡工程充分体现了中华民族自强不息的奋斗精神，正持续服务经济社会高质量发展。

世界最大水利枢纽工程建设完成

三峡工程拥有世界最大的水利枢纽工程等112项世界之最，拥有934项发明专利……俯瞰三峡双线五级船闸，一艘艘货船正有序通过。

登上坛子岭，以最佳视角观赏三峡工程全貌；站上185平台，俯瞰三峡大坝横卧于长江，尽情感受“截断巫山云雨，高峡出平湖”的豪迈情怀；游览集科普、休闲于一体的国内首家水利工程主题公园——截流纪念园，体验大坝截流成功的伟大时刻……10月1日至7日，有20.1万名境内外游客近距离感受三峡工程的傲然风姿，比去年国庆假期增长9.24%。

兴建三峡工程，是中华民族的百年梦想。20世纪初，孙中山先生在《建国方略》中就提出在长江三峡河段修建闸坝的设想。新中国成立后，由于技术水平、资金筹措、移民安置的制约以及生态环境等方面的考虑，三峡工程历经多次筹备、论证。经过几代人的艰辛探索与努力，1994年12月14日，长江三峡工程开工典礼大会在三峡大坝坝址－－湖北省宜昌市三斗坪举行。这是我国经济建设中的一件大事，也是全国人民关注的一件大事。

“干三峡工程就要吃得了苦。那些年里，我和工作伙伴们一起，认真研究琢磨大坝建设技术问题，克服了大坝混凝土温控防裂等一系列难题。”白鹤滩工程建设部原主任、曾参与三峡工程建设的汪志林回忆说，“国务院质量专家组评价，右岸大坝是一座没有裂缝的混凝土重力高坝，创造了世界奇迹。这对我们这些三峡建设者来说，是莫大的肯定。”

1997年11月，三峡工程成功实现大江截流。2020年11月1日，水利部、国家发展改革委公布，三峡工程日前完成整体竣工验收全部程序。至此，中华民族百年三峡梦想实现。

不断改善提升百姓生产生活

提到早年行船的经历，年过半百的老船长陈利更多的竟然是“后怕”。陈利说：“那时过巫山、奉节要经过许多险滩，上行的时候要‘绞滩’，就是在过险滩时把船绞上去，打不过去就可能会触礁沉船。下行的时候，一进峡口水流急、漩涡多，尤其到了洪水期更难走，每到那时站在船上，腿都会不自觉地发抖。”

三峡工程建成蓄水后，川江上的绞滩站、助拖站终于退役。长江航道条件得到了极大的改善，保障了包括航运人员在内的广大人民生命财产安全，有效推动了长江航运业的发展。

兴建三峡水库，国家投入大量资金，成功安置了百万移民，并使他们逐步脱贫致富。多年来，水利部门围绕“保安全、惠民生、促发展”这条主线，多维度推进三峡后续工作。

在重庆市开州区乌杨村的柑橘提质增效示范基地，柑橘种植大户文太胜说，有了三峡后续工作项目提供的技术帮扶，他种植的柑橘不愁卖，目前1900余亩的产业园年收入超过1000万元。

持续服务经济社会高质量发展

今年12月14日，三峡工程将迎来开工建设30周年。如今，三峡工程已全面发挥防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益，持续服务经济社会高质量发展。

防洪，是三峡工程的首要使命。三峡水库建库以来累计拦洪近70次，拦洪总量超过2200亿立方米，特别是2020年在78000立方米每秒的三峡建库以来最大洪峰过境期间，三峡水库控制最大出库流量不超过49400立方米每秒，有力确保长江安澜。2024年成功抵御长江3次编号洪水，充分发挥“大国重器”防洪作用。

三峡工程是目前世界上装机容量最大的水电站，坐拥32台巨型机组的三峡电站，总装机容量2250万千瓦，是我国“西电东送”“南北互供”的骨干电源点：1秒钟，在线监测系统可处理75万多组运行数据；1分钟，智能巡检机器人可完成巨型机组风洞设备的10米巡检，填补行业技术空白；1年，电站可生产约882亿千瓦时的清洁电能。

长江黄金水道全面发挥作用，三峡船闸是关键。三峡双线五级船闸和三峡升船机联合运行，提高了枢纽航运通过能力和通航灵活性。截至2024年6月18日，三峡船闸已累计运行20.43万闸次，通过船舶103.53万艘次，通过旅客1226.17万人次，过闸货运量达20.77亿吨，长江成为名副其实的“黄金水道”。

生态环保是三峡工程的底色。中华鲟、荷叶铁线蕨、珙桐……如今，这些珍稀动植物在科研人员的不懈努力下，种群资源不断扩大，逐渐回到人们的视野。

中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平说，接下来，我们要科学运行管理好三峡水利枢纽，充分发挥三峡工程核心功能和综合效益，有力保障防洪安全、生态安全、供水安全、航运安全、能源安全，更好服务经济社会高质量发展，为实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的贡献。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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